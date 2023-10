A Gouvy, la taxe sur la collecte des déchets en diminution

Notons que, comme cela avait été annoncé et voté lors d’un précédent conseil, la fréquence desdites collectes a été revue à une fois par quinzaine pendant certaines périodes de l’année.

"À un an des élections"

La séance du conseil de ce mercredi a également vu l’adoption des modifications budgétaires autant pour le CPAS que pour la Commune. Si la première n’a pas fait l’objet de commentaires, la seconde, elle, a engendré quelques débats. Des détails techniques notamment. Mais pas uniquement. Ainsi, la minorité s’étonne d’un montant de plus de 60 000 € réservé à des chèques repas pour le personnel communal. À un an des élections, la minorité conteste également le "one-shot " annoncé par la majorité sur ce point.

La majorité a souligné que ce projet n’en était qu’aux balbutiements et que les syndicats devaient encore être rencontrés dans ce cadre.

Augmentation des coûts

La minorité pointe également l’augmentation du montant des subsides liés aux associations et clubs sportifs. Elle reste sur sa faim par rapport aux explications données et ne votera pas ces modifications budgétaires. Dans celles-ci, à l’extraordinaire, retenons le retrait de plusieurs travaux et achats, comme celui d’un hall à l’ancienne base OTAN. Ces travaux et achats devant réintégrer le budget 2024. La minorité mettra également en avant les augmentations des coûts aux travaux d’égouttage à Gouvy, réadjugés, et ceux du parking de l’école Sainte-Thérèse.