Toutes les forces vives réunies derrière Patrick Adam pour les élections 2024 à Bouillon ?

Une ambiance bonne et constructive également avec les membres de l’opposition. Après un début de législature compliqué, la crise sanitaire a été le déclenchement d’un rapprochement entre les deux groupes qui travaillent dans une excellente atmosphère. De quoi laisser imaginer un regroupement entre les deux groupes et une seule liste en piste en octobre 2024 ? "Nous sommes passés de quatre listes à trois listes en 2018. Mais je ne pense pas que ce soit envisageable de passer de trois listes à une liste cette fois ", répond Patrick Adam.

Denis et Brouillon stoppent

Ce qui est certain, c’est que du côté de la minorité, une page se tourne. Après le départ d’André Defat (580 voix) en cours de législature, ce sont Guy Denis (518 voix) et Pascal Brouillon (446 voix) qui ne repartiront pas en 2024. À l’heure actuelle, ce sont essentiellement Pierre Defat et Julien Rochet qui travaillent pour 2024. "Avec Marie-Julie Nemery, Stéphanie De Wachter et Geoffroy Godart, précise Julien Rochet. Nous avons surtout une réflexion sur les projets que nous voulons voir avancer. Nous souhaitons être dans une majorité."

On voit cependant mal comment le groupe, qui perd des poids lourds, pourrait renverser l’équipe de Patrick Adam. D’où la possibilité d’un rapprochement. "Nous avons discuté avec la locale MR pour voir les possibilités, confirme Julien Rochet. Si on veut que nos projets passent et obtenir des subsides, il faut pouvoir travailler ensemble et rassembler les forces." En sachant qu’il existe des forces libérales dans la majorité actuelle, le lien est vite fait. "Mais il faut aussi parler des projets pour avancer sur la concrétisation d’une liste, glisse Julien Rochet. Nous, nous voulons travailler dans l’intérêt du citoyen bouillonnais. En amenant nos projets afin d’améliorer notamment la sécurité."

Pierre Defat motivé

Deuxième score de sa liste en 2018, Pierre Defat (556 voix) est repartant. Et motivé pour entrer en majorité.

"Cela ne sert à rien de se présenter pour faire de la figuration, confie l’intéressé qui siège au CPAS durant cette législature. J e suis prêt à prendre mes responsabilités et à faire passer mes idées. Beaucoup de citoyens m’ont dit de me représenter. Je trouve cela gratifiant. Être sur la même liste que les élus actuels de la majorité ? C’est prématuré. Beaucoup de choses peuvent encore se passer, mais nous n’avons aucune exclusive. Nous ne voulons pas faire de la politique en partant sur le principe des oppositions belliqueuses. Ce qu’on veut avant tout, c’est le bien être des citoyens. La priorité ? Le programme, le projet et non pas les personnes. Il faut faire fi des dissensions du passé. Dans nos communes, c’est souvent l’homme qui est pointé et non la couleur. Redresser notre commune est une urgence et nous avons besoin de rassembler toutes les forces vives. Il faut que les gens osent s’impliquer."