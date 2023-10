Plus de 3 000 élèves feront du sport cette semaine (vidéo)

Un autre changement est la nature des tests. "Nous avons aussi des tests d’habilité motrice qui vont permettre de cartographier de manière plus générale le comportement de nos jeunes", précise Bruno Meunier.

"La condition physique des jeunes ne régresse pas"

Si les élèves de sixième ont droit à des petits tests, dont les résultats seront communiqués aux enseignants d’éducation physique et aux parents, les élèves de cinquième, et ceux de dernière année qui ont terminé les tests, ne se tournent pas les pouces pour autant. Dans le hall aux foires, situé juste à côté, ils peuvent découvrir ou redécouvrir une quinzaine d’activités sportives. Citons en vrac un mur d’escalade, du badminton, du breakdance ou encore du hockey. Un parcours en trottinette, un flash-mob, un exercice d’orientation numérique, mais aussi une découverte du triathlon sont également au menu.

L’objectif de cette journée ? Inciter les jeunes à faire du sport et sensibiliser sur l’importance d’une pratique sportive. Car on le sait, même si on a parfois tendance à l’oublier, le sport, c’est bon pour la santé. "Le sport, ce n’est pas que de la compétition, dit Bruno Meunier. Nous avons des animations par rapport à la santé qui sont proposées. On évoque la pyramide alimentaire, l’importance du sommeil, le bien-être."

Et les élèves, ils sont nombreux à venir passer une journée à Libramont. Certains viennent en train, comme les élèves de Chantemelle. D’autres prennent le bus, comme ceux de Houffalize. Mais tous passent un bon moment et permettent de pouvoir réaliser une analyse de la condition physique des petits luxembourgeois. "

"Un appel avait vu le jour avec la HERS de Virton. Il est en route depuis 2022 et va jusqu’en 2024. Nous allons analyser la condition physique des jeunes. Nous avons un nombre gigantesque de données depuis 20 ans, dit Bruno Meunier. Est-ce que la condition physique augmente ou régresse chez nous jeunes ? C’est toujours la question que l’on se pose. Nous n’avions pas de réponses précises. Ici, les premières analyses montrent qu’il n’existe pas une régression. Cela ne s’améliore pas, mais ce n’est pas moins bien pour autant. C’est plutôt constant. Maintenant, nous devons encore analyser cela en profondeur."

Et pourtant, l’impression est que les jeunes sont moins actifs désormais. Alors, est-ce une fausse impression ? "Je ne pense pas que ce soit une fausse idée. Nous, nous testons des jeunes de 10 à 12 ans. Le primaire, ce n’est pas encore le moment où on décroche même si c’est de plus en plus tôt. Avant, cela se passait vers 15-16 ans. Désormais, c’est plus vers 14 ans. Et peut-être que dans le futur, ce sera à partir de 12-13 ans", termine Bruno Meunier.