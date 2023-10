Le Salon du livre d’Étalle est entré dans la cour des grands

Les organisateurs, qui peuvent compter sur la présence du Service du libre luxembourgeois, ont proposé de découvrir le concept "Accord Vin & Littérature", installé dans la salle restauration. Diverses activités gratuites étaient proposées. Notons aussi que si l’entrée était gratuite, de même que les activités, c’était grâce aux sponsors. Le Gletton, mensuel de la Gaume, faisait découvrir ses nombreuses éditions, faisant une place de choix aux personnes, associations locales, voire aussi au dialecte gaumais et lorrain.

Parmi les découvertes, on peut citer les livres d’Audrey Binet. Elle est l’auteure d’une collection pour enfants qui permettent de découvrir des animaux aux pouvoirs étonnants dans des aventures passionnantes et touchantes. Pour cette collection, elle a reçu le soutien du Fonds International Wernaers, est biologiste et journaliste scientifique ( www.faisvoir tonpouvoir.com).

C’est un record absolu depuis sa création: le Salon du livre a enregistré plus de 1000 entrées. "Je craignais que le public profite du temps printanier. Au contraire, il a répondu en masse", décrit la présidente Annick Guillaume. Un événement organisé une nouvelle fois avec brio par le comité de jumelage de Clérieux, la bibliothèque d’Etalle, l’ensemble des partenaires, le CDJ de Sainte-Marie ainsi que le CCRT, sans oublier les 30 bénévoles. Marjorie Noël, soutenue par ses collègues de la bibliothèque, a réuni les 70 exposants, faisant de cette édition, un succès littéraire incontestable. Cette édition est entrée dans la cour des grands par la grande porte, en ajoutant un fleuron à la Gaume.

Avant-première de Servais

Ce Salon du livre était l’occasion, pour couronner le tout, de découvrir, en avant-première, le nouveau Servais: Renard rusé. Virginie Roelens, échevine en charge de la bibliothèque, a eu le privilège d’accueillir l’artiste et de mettre son œuvre en lumière. Renard rusé est le premier tome d’une série nommée "La faune symbolique". Un animal à qui l’on prête bien des fourberies, mais Jean-Claude Servais va mettre en lumière dans toute sa vérité et son intelligence, au gré des légendes aussi étonnantes qu’inattendues.

Un nouvel album porté par l’imaginaire du Gaumais et tout son talent graphique.