Elections communales 2024 à La Roche Quelle liste pour le revenant Dardenne face à Gilloteaux ?

Mais avec qui ? Pas sur la même liste que le bourgmestre actuel Guy Gilloteaux en tout cas.

"Il est à présent plus que probable que je serai candidat, avoue l’avocat rochois. Il n’y a pas de certitude absolue car il faut toujours s’accorder sur un programme, mais c’est bien parti. La chose publique ne m’a jamais quitté. Les problèmes de santé jumelés à mon métier d’avocat n’étaient plus compatibles avec une fonction politique. À présent, ma santé s’améliore et ma carrière d’avocat arrive à sa fin." Et de pointer quatre éléments qui seraient déjà le terreau du nouveau projet.

"Il doit y avoir une primauté de l’intérêt général sur le particulier. Il faut travailler à livre ouvert. Toute décision doit être basée sur l’objectivité. Et il faut une attention à l’égard des défavorisés." Dans l’absolu, en effet, pas de quoi proposer de pistes de désaccord avec d’éventuels partenaires.

Une toute nouvelle liste

Alors avec qui sera-t-il partant pour la prochaine campagne ? "C’est une toute nouvelle liste, poursuit-il. Il y aura des candidats présents lors des précédentes élections tant dans la majorité que dans la minorité. Je ne suis pas là pour critiquer ce qui a été fait ; je préfère me tourner vers l’avenir. Mais il y avait sans doute moyen de mieux gérer."

Jean-Pierre Dardenne devrait donc participer à une liste où l’on retrouvera une grande partie de la minorité actuelle. "Cinq des six membres de notre groupe sont repartants, annonce Christiane Collinet, la cheffe de groupe actuelle. Des colistiers non-élus ont également annoncé qu’ils étaient repartants. Nous avons donc déjà une bonne base. Deux jeunes veulent aussi rejoindre notre groupe car ils ont remarqué la manière de travailler dans notre groupe, avec de l’unité, de la loyauté. On fait tout ensemble. On travaille dans une bonne ambiance."

Une analyse qui semble donc un peu différente au niveau de la création ou de la poursuite de la liste de son côté que de celui de M. Dardenne.

Nathalie Antoine quittera le groupe de la majorité

Une de ces deux personnes n’est autre que la conseillère de la majorité Nathalie Antoine qui avait intégré le conseil en décembre 2019 comme première suppléante en remplacement d’Alexandre Poncin.

0 "J’ai été contactée par des jeunes qui sont proches ou dans la minorité actuelle, explique Mme Antoine. Je n’ai pas eu de désaccord particulier avec mon groupe actuel, mais il ne répond plus à mes attentes. J’ai envie de m’investir pour ma commune et j’ai l’impression que ce ne sera pas possible avec le groupe actuel qui ne partage pas les mêmes points de vue."