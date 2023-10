Manhay: Le "Biotanique", un coup de coeur pour Hafid

Distributeur d’argent

Actuellement, Hafid Senoussi gère le Biotanique à Manhay. Une histoire, avoue-t-il, d’un "véritable coup de cœur." Travaillant à la Petite Suisse à Dochamps, non loin de là, il se rend au distributeur de billets de Manhay. Alors qu’il allait rentrer dans sa voiture, il voit un bâtiment horeca mis en vente. Dès cet instant, avoue-t-il, il sait qu’il va y faire quelque chose. Il le concède, il est amoureux de la région, de sa nature et de ses paysages. Pour relever ce nouveau défi, rien ne l’arrête: ni le fait que nous sommes en période COVID où les restrictions sont nombreuses, ni le fait qu’il ne maîtrise pas totalement le Français. Confiant en sa bonne étoile, il fait le grand saut et rapidement, le cadre chaleureux du Biotanique fait le reste. Biotanique, un nom qui n’induit pas que de la cuisine bio. Non. Le chef travaille avec des produits frais et s’adapte. Ainsi, dit-il, il peut proposer plusieurs plats pour les personnes souffrants d’allergies ou optant pour des préférences alimentaires et pas uniquement un, "perdu" au milieu de la carte. Ne voir dans sa carte que des plateaux de fruits de mer est également réducteur. Certes, c’est une de ses spécialités, sur commande uniquement. Mais il propose des menus de saison, des tajines et autres "surprises" qu’il décline. Hafid Senoussi a pris ses marques et il est également possible de boire un café ou prendre un goûter dans son établissement. En attendant, bien qu’amoureux de sa région d’adoption, le chef retourne tous les jours en Hollande, non loin de Liège.