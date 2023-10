Les "Voisins veillent" sont devenus les PLP

Le but des PLP est d’organiser une collaboration structurée entre un groupe de citoyens, la police et les autorités communales, en vue de prévenir à une criminalité potentielle. "Attention, rappelle Victoria Belokopytov, la circulaire ministérielle précise clairement qu’il ne peut y avoir de dérives. Pas question de milices privées, d’observations de voisins, de se faire justice soi-même ou de porter atteinte à la protection des données privées."

L’Assemblée Générale de la semaine dernière concernait trois zones de police. Celle du Sud Luxembourg (Aubange, Messancy, Musson et Saint-Léger – 8 PLP), celle regroupant Arlon, Attert, Martelange et Habay – 3 PLP, et celle de Gaume (Virton, Étalle, Chiny, Florenville, Meix-devant-Virton et Tintigny) – 0 PLP. Les bourgmestres d’Aubange et de Messancy ont participé aux débats de cette AG, plusieurs PLP ayant été installés dans leurs communes.

425 méfaits en six mois entre Aubange et Arlon

Un PLP peut regrouper les habitants d’un quartier, un groupe de commerçants, un secteur particulier comme les pharmacies ou les entreprises d’un même zoning. Les différents intervenants ont insisté sur les trois avantages principaux remarqués dans les PLP existants. "La population se sent rassurée par sa mise en place, il y a une diminution du sentiment d’insécurité et le travail de la police est allégé. On peut y ajouter que cette collaboration est dissuasive pour les voleurs et les délinquants", résume le commissaire honoraire Luc Balon, qui met à profit sa retraite pour promouvoir les PLP fonctionnant dans le Sud-Luxembourg. M. Balon publie régulièrement, toutes les trois semaines, un bulletin où sont récapitulés tous les méfaits répertoriés dans les trois zones, ainsi que des conseils de prévention, pour éviter de se faire surprendre.

La coordinatrice des PLP du sud de la Province, Brigitte Cordonnier, elle-même à la tête d’une PLP à Athus, a effectué un travail statistique qui permet de constater que les principaux actes délictueux répertoriés concernent les dégradations aux véhicules, nettement plus nombreux que ceux qui touchent aux logements. Sur les six premiers mois de 2023, 263 concernent la zone de police d’Arlon, Attert, Habay et Martelange et 162 celle du Sud-Luxembourg.

Aux Pays-Bas et en Flandre, où le succès des PLP est plus palpable, des cellules basées sur le même principe, s’attaquent maintenant à la cybercriminalité. Des expériences pilotes vont être mises en place en Wallonie.