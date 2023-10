Le sapin de Noël du palais royal sera offert par la Ville de Saint-Hubert: un bel épicéa de 26 mètres de haut et de 8 tonnes!

Celui qui sera coupé dans un peu plus d’un mois est un épicéa ordinaire qui répond aux mensurations d’une véritable star de la forêt.

Cette fois, il est offert au palais royal par la Ville de Saint-Hubert. L’arbre avait déjà été repéré par les services forestiers voici quelques années. 2023 est donc celle de la consécration pour cet individu qui grandit dans l’immense forêt du massif forestier de Saint-Hubert.

Ce sera le sixième ou le septième sapin de Noël de Jean-Pierre Georgin

La Province de Luxembourg est chargée d’organiser l’abattage et le transport de ce mastodonte d’au moins 8 tonnes jusqu’à la capitale.

Jean-Pierre Georgin, directeur du service provincial maintenance et travaux sera chargé de superviser la manœuvre au début décembre, quand il sera décidé de couper l’arbre. C’est le sixième ou septième sapin de Noël qu’il aura la chance d’accompagner à Bruxelles: "Cet épicéa mesure 26 mètres de haut et, comme à chaque fois, il faudra une grue pour le maintenir durant l’abattage et pour éviter qu’il ne tombe et qu’il casse ses belles branches. Le but étant qu'il arrive entier à Bruxelles, bien sûr !", commente Jean-Pierre Georgin.

Le transport s’effectuera non pas sur un grumier forestier, mais sur un plateau destiné au transport d’engins. Cela va permettre d’installer une sorte de hamac pour éviter que la ramure ne souffre. Chaque branche aura patiemment été rabattue à l’aide d’une sangle. Cela représente plus de trois heures de travail en plus de l’abattage !

Garder le lieu secret pour ne pas que des crétins s’en prennent à ce magnifique sapin

"Le convoi passera par de petites routes, passera sous des ponts et se déplacera dans Bruxelles et dans des rues plus étroites, ajoute Jean-Pierre Georgin. Et même si la dernière partie du voyage se fait sous escorte royale, il faut que le charroi ne dépasse pas une certaine envergure tout en gardant la beauté de l’arbre. C’est une technique. Il sera abattu la veille et nous partirons en fin de nuit, vers 4 heures pour être à l’entrée de Bruxelles vers 6 h 30 du matin", dit encore le directeur qui demande qu’on évite qu’on reconnaisse l’endroit où pousse ce magnifique sapin, par crainte que des crétins viennent l’abîmer.

Dans trois ans, ce sera sans doute un sapin situé en centre Ardenne !

Dans le cahier des charges, le sapin, une fois le pied installé dans une loge de plus d’un mètre de profondeur, ne doit pas dépasser le fronton du palais, soit de 18 à 20 mètres de haut. "Celui-ci fait 26 mètres, on a donc 6 mètres de latitude pour trouver le bon gabarit de pied pour qu’il entre correctement dans le trou. Il n’y a eu qu’un seul report de livraison d’un sapin de Noël, ce fut lors du décès de la reine Fabiola", se souvient M. Georgin.

Une fois sur place à Bruxelles, explique encore le directeur, la délégation est accueillie par le responsable des palais royaux: "Il nous met du personnel du palais à disposition. Deux petits élévateurs viennent alors accrocher des câbles et décorent le sapin. Une petite tasse de café et, à 8 heures, on est reparti", ponctue M. Georgin qui ajoute: "de nombreux Bruxellois viennent assister à l’installation du sapin ; ils prennent des photos. C’est une belle vitrine pour notre province et la Ville de Saint-Hubert"

Dans trois ans, il se dit que le sapin de Noël offert par la province de Luxembourg pourrait venir du centre-Ardenne. Mais chuuut !