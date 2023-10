Le mayeur de Saint-Hubert, Pierre Henneaux, ne conduira pas CAP en 2024, Laurent Breuskin lance la liste Borq et villages: une majorité absolue est quasi illusoire

S’il parvient à décrocher l’un ou l’autre siège au soir des élections, on ne peut pas imaginer une seconde que lui et son groupe se mettent à la table des discussions avec CAP: "Après ce que j’ai vécu, c’est exclu. Et puis, faire une majorité avec des élus avec lesquels on risque de ne plus s’entendre en cours de législature, non merci ! Nous parlerons avec tous les autres, ça oui. D’autant plus qu’une coalition sera inévitable."

Même avec le groupe PLUS des socialistes de Mme Pierret qui est en majorité avec CAP ? "Il n’y a aucune porte fermée avec PLUS", répond M. Breuskin.

Pierre Henneaux : "Mon numéro 15 fétiche comme quand je jouais au foot"

Du côté de la liste CAP2018, qui devrait s’appeler CAP 2024, si elle ne change pas de nom, rien n’est encore arrêté, nous dit-on. Mais il y aura forcément de fameux changements.

Tout d’abord, le mayeur actuel, Pierre Henneaux, qui a succédé à Jean-Luc Henneaux qui a démissionné en mai 2021, se représentera encore, mais ne sera pas tête de liste !

" Non, je serai à la 15e place, comme ce fut le cas les autres fois. Cela m’a porté chance. Pourquoi la 15e place ? Parce que c’est le numéro avec lequel je jouais au football", répond Pierre Henneaux.

Exit Jean-Luc Henneaux et ses 1 100 voix de préférence, son homonyme souhaitant siéger en fin de liste, qui va emmener le groupe dans un an, alors ?

Il y a dans l’ordre: André Adam qui a amassé 770 voix à la 13e place de CAP, le 3e score toutes listes confondues, et qui avait décidé de siéger au CPAS.

On peut citer ensuite l’échevin Patrick Pierlot (732 voix) qui est déjà entré en campagne.

Et si une dame passait devant ces messieurs ? Anne Hartman-Henneaux (689 voix) pourrait être celle-là.

" On finalisera tout cela à la fin de l’année, annonce le mayeur actuel qui déclare qu’il est candidat à sa succession. "C’est l’électeur qui décidera, prévient-il, tout en n’écartant aucun scénario au soir du 12 octobre 2024: "Nous parlerons avec tout le monde, avec toutes les listes, même celle de M. Breuskin. Notre but est d’en être pour finaliser et voir se réaliser tous les projets que nous avons initiés au cours de cette législature."

Très optimiste, M. Henneaux croit que même avec 4 listes, une majorité absolue est possible ! Avec quelle troupe ? Il ne pourra plus compter sur les voix de Jean-Luc Henneaux qui pesait lourd, ni celles d’Arnaud Collette (667 voix) qui n’avait pas pu être échevin (répartition hommes-femmes) et qui avait démissionné en mai 2020, remplacé au conseil par Sandrine Boucquey.

CAP ne pourra plus compter non plus sur les scores de l’écolo Jean-Louis Brocart (511 voix) qui a démissionné en novembre 2021 à la suite du rapprochement de CAP et de la liste PLUS. Idem alors pour les 490 voix de Laurent Breuskin (490 voix) !

Cela fait un paquet de voix à compenser pour envisager une nouvelle majorité absolue. Et tout cela, c’est sans compter d’autres candidats qui préfèrent arrêter les frais ou qui s’interrogent. "On reste une équipe et on aura des personnalités fortes", répète Pierre Henneaux comme un mantra.

La liste PLUS n’aura plus de connotation socialiste et changera de nom

Séverine Pierret-Burton tirait la liste PLUS en 2018 et avait obtenu deux sièges (le sien et celui de Philippe Gilson. Depuis l’ouverture de CAP en 2021, elle est présidente du conseil et son colistier élu, est échevin.

"C’est sûr, on refait une liste, mais elle n’aura plus de connotation PS parce que nous l’ouvrons à toutes les autres tendances. Ce sera une liste citoyenne pour laquelle il faudra trouver un autre nom", confirme celle qui ne peut pas encore dire, affirme-t-elle, qui emmènera le groupe. À part elle, on ne voit pas trop bien qui. Il y a donc fort à parier que ce sera elle.

Comme dans les autres listes, il y aura de nouvelles têtes. Francis Dupont qui poussait PLUS en 2018 (302 voix) n’en sera plus.

Mme Pierret annonce qu’elle parlera avec tous les élus de toutes les listes au soir des élections parce que, dit-elle, "c’est la meilleure façon de faire avancer ses dossiers". Avec une préférence pour CAP ? "On est en majorité et cela fonctionne bien, dans un climat serein. Les projets avancent bien. On scrutera les résultats de tout le monde."

Didier Neuvens, candidat-bourgmestre: "Je plaide pour une union des deux listes les plus fortes"

Tête de liste de Dyn@mic en 2018 et fort de ses 869 voix et de 6 élus, Didier Neuvens est repartant en 2024 à la même place et avec le même nom pour sa liste d’où disparaissent les élus Dominique Penoy (482 voix) et Jean-François Slachmuylders (524 voix) ainsi que Frédéric Dehuy (398 voix) et Murielle Maquet-Volvert (426 voix), annonce M. Neuvens.

Mais Joseph Marchal (599 voix) qui poussait la liste et Georges Jaumain (445 voix) sont repartants certains. "Je pense que la moitié sera renouvelée, avance le leader de Dyn@mic. En 2021, j’ai été surpris par la démission de Jean-Luc Henneaux, que je peux toutefois comprendre. Il avait seul la connaissance des dossiers et ses colistiers n’étaient pas prêts à lui succéder. Mais depuis son départ, on peut enfin dialoguer avec la majorité et le climat est plus serein au conseil communal".

Et vers qui se tournera Dyn@mic après les élections ? "Je suis un fervent partisan d’une majorité avec les deux listes les plus fortes. C’est plus démocratique et cela respecte au mieux le choix des électeurs, avoue-t-il. Et pour autant que l’on puisse s’entendre sur les dossiers et les programmes, bien sûr", prévient-il.