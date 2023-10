L’Arlonais Igor Dieryck, grand gagnant du Festival d’Hyères

Collaboration avec Chanel

Le journal Vogue titrait de la sorte ce dimanche: "À Hyères, une nouvelle génération prend le relais, emmenée par Igor Dieryck et Petra Fagerström".

Le média spécialisé précisait: "En plus de 20 000 euros de prix, Dieryck a décroché non pas une, mais deux collaborations avec la division Métiers d’Art de Chanel pour défiler à Hyères l’année prochaine. Dans l’intervalle, deux collections capsules, l’une basée sur l’inclusivité avec les Galeries Lafayette, et l’autre avec le label haut de gamme et éco-responsable ICICLE, arriveront en magasin au printemps prochain".

Déjà à la Fashion Week d’Arlon

Originaire de Wolkrange, il avait déjà fait la une de notre journal puisqu’ il travaille chez Hermès, comme designer junior.

Il a subjugué le jury. Son président Charles de Vilmorin commentait à Madame Figaro : "Igor nous a beaucoup touchés. Je me suis projeté dans sa collection, j’ai pu imaginer ce qu’il créerait dans quelques années. Il nous a présenté des pièces poétiques et vendables. Son niveau technique est remarquable, son univers est précis. Les prix qui lui ont été attribués lui permettront de développer encore son langage créatif." Un jury où figurait aussi le chanteur Pierre de Maere qui confiait au journal français: "Igor était le seul des candidats à faire l’unanimité dans le jury".