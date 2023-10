L'amour est dans le pré: Anne, de Musson et José, l'éleveur de moutons à Libin, ont déjà invité leurs prétendantes et prétendants à la ferme

Pour rappel, Anne fait de l’élevage et du gardiennage d’animaux, en plus de sa profession de gérante d’un institut de beauté au Grand-Duché (N.D.L.R.: institut destiné aux hommes et aux femmes, et non pas aux animaux, comme publié par erreur dans une de nos éditions).

Pour José aussi les rencontres directes avec ses prétendantes ont été fortement appréciées: "Je préfère cette configuration, car j’estime que c’est plus honnête qu’une lettre et des photos. C’est plus authentique. Aujourd’hui avec Photoshop par exemple, on sait modifier tout ce qu’on veut", a commenté le Libinois.

Sur les 80 prétendants pour Anne, 20 avaient été sélectionnés

C’est dans un cadre magnifique, aux abords d’un château, qu’Anne a pu rencontrer 20 prétendants venus uniquement pour elle, et ce n’était pas pour lui déplaire, "J’ai vraiment apprécié partager un déjeuner avec eux, et j’ai tout de suite vu qu’avec certains ça se passerait bien, et avec d’autres que ça n’irait pas ; on n’a pas perdu de temps, et c’est un avantage par rapport aux lettres", partage-t-elle.

En réalité, tous ces hommes présents au château avaient déjà été triés en fonction des critères de notre agricultrice, puisque 80 formulaires avaient été envoyés à la production pour pouvoir la rencontrer. Quel succès !

En fin d’émission, seulement six hommes ont été sélectionnés par Anne, et pourtant, Sandrine lui avait laissé l’opportunité d’en choisir plus: "En fait j’étais déjà certaine qu’avec les autres ça n’irait pas, c’est vraiment du feeling ; je ne voulais pas en prendre quatre en plus pour dire que, tout en sachant que pour eux comme pour moi ça aurait été une perte de temps", précise Anne avec toujours autant d’authenticité et de franchise.

Pas d’agriculteur, SVP!

Parmi les garçons sélectionnés, Anne s’est elle-même surprise de certains choix: "C’est vrai que pour Christophe par exemple, j’ai beaucoup hésité car les tatouages sur son visage me dérangeaient un peu", a-t-elle avoué, "et puis j’ai appelé ma fille qui m’a dit qu’il ne fallait pas que je m’arrête à ça. En plus, il était venu avec un petit cadeau, c’était des bonbons pour mes chiens et j’ai trouvé ça super-original ; ça m’a touché", a-t-elle poursuivi.

En tout cas, si la Mussonnaise s’est parfois laissée surprendre dans ses choix, une chose est sûre, elle ne voulait pas d’agriculteurs: "Je ne pense pas toujours comme eux ; je n’en voulais pas du tout", a-t-elle conclu d’un ton décidé. La semaine prochaine, elle passera un moment un peu plus intime avec ses six prétendants, lors d’un speed dating… Qui seront les trois qu’elle invitera chez elle ?

Cinq prétendantes pour José

C’est à Han-sur-Lesse que José a, lui aussi, fait la rencontre de ses 5 prétendantes. Pour lui, pas de déjeuner en réunion: place directement au speed dating ! Un exercice peu évident, avoue-t-il: "Sur cinq minutes de temps, ce n’est vraiment pas facile de savoir ; on n’a même peur de faire des erreurs au moment du choix, mais finalement, tout se joue beaucoup au feeling", explique-t-il.

Finalement, cinq femmes ont partagé un tête-à-tête avec notre agriculteur, et Sylviane, l’une d’entre elles, a même failli craquer en abordant sa relation difficile avec son ex-mari. Une douceur et une fragilité qui n’ont pas fait peur à José: "Je pense que chaque personne est différente et que dans la vie, il faut savoir accepter ces différences. Je dis toujours que j’ai un principe en trois lettres, RST: respect, solidarité et tolérance", a poursuivi le Libinois.

Quant aux professions de ses prétendantes, José n’attendait pas forcément quelqu’un partageant les mêmes activités: "Elles sont pour la plupart en arrêt de travail ou à la retraite, mais ça ne m’a pas dérangé du tout qu’elles n’aient pas d’expérience dans mon métier ; je n’ai pas besoin de quelqu’un pour faire tout le travail à ma place", avance-t-il. "J’ai surtout envie de rencontrer quelqu’un pour partager la suite de ma vie", termine José toute en sagesse.

Et finalement, sur ces cinq soupirantes, José a invité Sylviane, Dominique et Christiane à passer quelques jours à la ferme: "À ce moment-là, je n’avais pas une préférence particulière, elles étaient sur un pied d’égalité, mais à la ferme, ça a vite changé", nous dévoile l’éleveur de moutons.

Qui de ces trois femmes a peut-être réussi à emballer le cœur de José ?

Réponse dimanche soir prochain.