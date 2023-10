La ligne TEC éVasion entre Orval et Bouillon reconduite en 2024

Dans le courant du mois de septembre, le député Jean-Philippe Florent a interpellé le ministre Philippe Henry quant aux résultats de l’expérience pilote de la ligne de bus "éVasion" entre Orval et Bouillon. "Cette première ligne éVasion, que nous avons eu le plaisir d’inaugurer, a relié les pôles d’Orval et de Bouillon pendant les 6 semaines des vacances scolaires d’été, samedi et dimanche compris avec un intérêt certain de la part des médias et du public. Et surtout on peut affirmer que le succès a été au rendez-vous en termes de fréquentation, la ligne comptabilisant 2496 voyageurs sur les 51 jours d’exploitation. La fréquentation a suivi une tendance positive au fil du temps, probablement en lien avec la notoriété de cette offre, et ce malgré une météo plutôt capricieuse" explique le ministre.