Floreal Holidays reprend le Bô Rivage à Neufchâteau

Et après, un village de vacances ?

Frédéric Léonard souhaite continuer le bon travail réalisé par Adrien Robaye et sa compagne. "La brasserie Bô Rivage est un produit qui fonctionne bien depuis son lancement il y a quelques années, raison pour laquelle nous allons continuer sur la même lignée, explique le CEO du groupe. Le fait que nous disposions de l’hôtel Eden Ardenne à quelques mètres de là va permettre la mise en place de synergies. Nous allons également continuer à collaborer avec la commune. L’objectif étant de promouvoir ce site magnifique". Et cela commencera déjà d’ici quelques semaines puisque la brasserie va installer un chalet suisse sur sa terrasse. Des menus raclettes y seront proposés durant une bonne partie de l’hiver. "Six personnes sont actuellement salariées à la brasserie, poursuit Frédéric Léonard. Trois sont employées en cuisine et les trois autres en salle. Nous employons également quelques étudiants de la région". Frédéric Léonard est un Liégeois qui travaille à Bruxelles et habite à Gand. L’homme investit beaucoup en province de Luxembourg. Prochainement, Floreal Holidays va développer un village de vacances à Bouillon. De quoi donner des envies de faire pareil à Neufchâteau ? "Si la ville lance un nouvel appel à projet en ce sens, bien sûr que nous saisirons cette opportunité", précise le CEO.