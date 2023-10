Des scouts d'Athus en immersion au centre d'accueil de Stockem avec une trentaine de mineurs étrangers non accompagnés

C’est un week-end particulier vécu par la 13e Luxembourg d’Athus, troupe scoute d’une dizaine de jeunes adolescents, encadrés par quatre chefs-animateurs. En effet, ils ont participé à une immersion totale au centre d’accueil de demandeurs d’asile de Stockem (Arlon). L’espace de deux jours, ils sont allés à la rencontre des MENA, ces jeunes mineurs étrangers non accompagnés, actuellement hébergés au centre. Plus de 36 jeunes, arrivés seuls en Belgique, s’y trouvent après un très long parcours migratoire semé d’embûches. "L’idée d’un tel week-end émane tant de la Croix-Rouge que de notre unité scoute, explique Rafaël Charlier, chef scout. En effet, un ancien scout qui travaille actuellement au centre d’Arlon. Quand on a vu que la Croix-Rouge lançait ce genre de rencontre, tout s’est donc facilement goupillé". Dès leur arrivée samedi matin, les Athusiens ont été accueillis par les jeunes MENA qui leur ont fait découvrir leur centre. S’en est ensuivie une activité sportive avec un jeu de cricket. "Ce sport est pratiqué assidûment par les jeunes hébergés à Stockem, précise Élyse Sauer, cheffe scoute. C’est le sport national en Afghanistan. Par la suite, nous avons réalisé une activité culinaire avec eux en confectionnant un plat typique de leur pays".