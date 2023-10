Changeons d'air(s), la saison culturelle de Bertrix est lancée

1. Air de fête

Attention, air de fête assuré, aux côtés de Phanee de Pool, une artiste suisse à l’univers tendrement déjanté, sous le chapiteau des Baladins du miroir, grâce à une Porteuse de Souffle enchanteresse (18 et 19/10), en compagnie des Enfants de Chœur et de leur bonne humeur contagieuse lors de Viva for Life (5/12), ou encore pendant Le Songe d’une nuit d’été, revisité par la Cie Point Zéro, un festival pour les yeux et les zygomatiques (1/02).

2. Y a de la musique dans l’air

Des airs venus d’ici et d’ailleurs dépayseront les mélomanes de tous bords. America, interprété par l’IMEP Clarinet Choir, vous emmènera sur des routes iconiques du jazz et autres chemins, aux sonorités latino-américaines, l ’Héautontimorouménos fera visiter des contrées baudelairiennes sur des airs de rock (28/03) et le concert classique, concocté par l’ensemble des professeurs de l’Académie de Musique de Bertrix résonnera dans les murs du Château de Biourge (25/05).

3. Entre musique et danse, un pas…

La danse et le cirque sont également dans le vent à Bertrix. Le public s’envolera avec Lucie Yerlès dans une conférence gesticulée et circassienne, intitulée Le Solo (11/01), il planera avec Les autres, un conte dansé de The Anton Lachky Company pour les enfants dès 6 ans (14/01), il déploiera ses ailes, pour accueillir le retour de Nono Battesti sur la scène bertrigeoise et son nouveau spectacle de danse contemporaine Coquelicot (10/02) ou enfin, célébrera le spectacle interprété par une centaine d’élèves de l’Académie, Tout en simplicité… (29 et 30/06).

4. À pleins poumons

Si l’air du large… sourire vous séduit plus, pas de soucis ! L’humour sera au rendez-vous au cours d’un délicieux Dîner de cons, servi par la Comédie de Bruxelles (14 et 15/12), au menu de Pour en finir avec la question juive, une comédie légère, piquante mais aussi profonde, inspirée de l’Etre ou pas de Jean-Claude Grumberg et créée par l’Impact ASBL (14 et15/03) ou dans un vaudeville bien huilé d’intrigues, Le Maquereau en boîte (18, 19 et 20/04) où les comédiens du Centre théâtral de Bertrix sont déterminés à mettre en boîte tous vos soucis. Un sacré programme…

5. Air grave

L’air grave vous convient mieux ? Voici quelques suggestions à ne pas manquer: Girls and Boys, qui, sous son apparente légèreté, ne vous laissera pas indemne (9/11), Les Misérables, un spectacle mêlant danse, musique et théâtre, qui passe du drame à la rédemption par l’amour et le don de soi (26, 27 et 28/01), Méduse. s, dans lequel les femmes prennent la parole pour expliquer leur propre histoire et ce qui est vraiment arrivé à l’héroïne du mythe du même nom (22/02) ou encore Perfect Day, un face à face avec notre finitude mais aussi un récit jouissif, émancipateur et porteur d’espoir (11/04).

6. Vite, vite, vite…

Certains spectacles sont déjà soldout, ou presque. Le Songe d’une nuit d’été est complet. En revanche, dépêchez-vous si vous souhaitez assister au très prisé Diner de cons. Sur les 700 places mises en vente, il n’en reste plus que 60. Stéphane Guében, tient à vous partager son coup de cœur pour Naghash, le 2 décembre: un prestigieux ensemble arménien, dont la seule escale belge de la tournée européenne sera à Bertrix.

Infos et réservations: 061 41 23 00 ou ccbertrix.be