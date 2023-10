Après dix ans d'attente, dix premiers logements sociaux inaugurés à la rue d'Aubange à Messancy

Depuis 1948, la Déclaration universelle des Droits de l’Homme prévoit que "chaque individu, quelle que soit sa situation économique, a le droit à un logement décent et abordable". 64 sociétés chargées de développer une politique de logements sociaux sont implantées en Wallonie. Elles sont censées satisfaire une population aux revenus précaires et modestes au niveau de leur logement, en gérant et en mettant en location un parc de maisons et d’appartements.

"Nous avons attendu dix ans pour que le dossier aboutisse"

La société Habitations Sud Luxembourg couvre l’ensemble du territoire de l’arrondissement d’Arlon, c’est-à-dire les communes d’Arlon, d’Attert, d’Aubange, de Martelange et de Messancy. Elle gère 975 logements, mais doit faire face actuellement à 935 demandes. Cela montre à l’évidence, que même dans des contrées économiques favorisées comme la nôtre, le problème du logement reste largement d’actualité.

"Nous avons attendu dix ans pour que le dossier aboutisse et que nous puissions mettre ces dix maisons à la disposition des locataires, précise Christiane Kirsch, échevine du logement à Messancy et administratrice des HSL. Ces logements viennent s’ajouter aux 56 que compte notre commune. Plus que jamais, nous devons faire cet effort de développement d’habitations à loyers modérés. Dans cette perspective, les HSL ont répondu à un appel à projet pour la construction de dix autres maisons, ici rue d’Aubange, dans la continuité de ce que nous inaugurons aujourd’hui." L’aboutissement du lotissement fraîchement inauguré est un exemple de coopération entre les HSl et une Commune. Messancy a mis à disposition des HSL, une parcelle de terrain qu’elle a acquis pour 102 000 € et qu’elle a cédé dans le cadre d’un bail emphytéotique. Elle a pris à sa charge les aménagements des abords (30 000 €) et le financement d’une voirie équipée (164 000 €). Au total, l’investissement de près de 1 450 000 €, subsidié par la Région wallonne à hauteur de 845 000 €, le solde étant financé par un prêt à la SWL (Société wallonne de Logement).

Deux conditions pour l’obtention d’un logement social

Pour bénéficier d’un logement social, il faut avoir un revenu imposable inférieur à 58 300€ (+ 2 900 € par enfant à charge) et n’être ni propriétaire, nu usufruitier.

40 candidats locataires retenus

Sur les neuf premiers mois de l’année, le comité d’attribution des HSL a désigné 40 nouveaux bénéficiaires d’un logement social à loyer modéré.

332 logements rénovés

Les HSL ont mis à l’étude la rénovation électrique de 332 de ses logements.

Lourdes rénovations à Athus

77 logements sociaux d’Athus vont prochainement bénéficier de rénovations lourdes.