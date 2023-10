Mauvaise météo, sale temps pour les agriculteurs...

"Gérer" la météo

Chaque jour, Nicolas Annet, comme tous les agriculteurs, se lève tôt pour s’occuper de sa ferme. Malgré les difficultés économiques que l’on connaît bien, il faut reconnaître que la météo des derniers mois n’a clairement pas été des plus simple à gérer pour le monde agricole. Certains agriculteurs ont même eu des sueurs froides à la fin du mois de juin 2023. "On a vraiment eu peur à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, car le stock de fourrage diminuait dangereusement, tout comme l’herbe. Avec la sécheresse, la gestion n’a pas été facile", explique-t-il.

Et puis, à la fin du mois de juillet, la pluie est revenue en force. Une bonne chose pour les herbes, mais une catastrophe pour les céréales. "On a fait les premières moissons des céréales d’hiver vers le 10 juillet avec l’escourgeon et l’orge. Cela s’est bien passé, mais il a fallu attendre une bonne dizaine de jours pour récolter les autres céréales comme l’épeautre ou le froment. Mais là, alors qu’on s’apprêtait à les récolter, on a eu une grosse période de pluie. C’était juste avant la foire agricole de Libramont", se souvient-il.

60% des épis au sol

Une grosse période de pluie, l’expression est faible. Ce retour de l’humidité s’est poursuivi jusqu’à la deuxième semaine d’août. Autant dire que les céréales ont eu le temps de se gorger d’eau à un point tel que les dégâts ont été considérables. "Pour ma part, j’ai eu des dégâts un peu partout, mais surtout pour l’épeautre. 60% des épis sont tombés au sol. C’est une céréale très fragile au niveau de la fixation de l’épi avec la paille. Pour le froment et le triticale, on a eu de la germination sur pied avec l’apparition de mycotoxines, aussi. Le gros souci, c’est d’avoir une longue période pour pouvoir sécher le grain et le germe. Le grain sèche facilement, mais le germe a besoin de 2 à 3 jours de plus", précise-t-il.

Véritable course

Mais les problèmes se rencontrent aussi à d’autres niveaux. Comme les agriculteurs n’ont pas pu moissonner pendant 2 ou 3 semaines, ils ont dû se dépêcher. L’obsession en ce beau milieu du mois d’août: trouver un entrepreneur disponible pour moissonner. "C’était vraiment la course. Tout le monde cherchait un entrepreneur disponible pour sauver les meubles. C’est un phénomène qui a été commun à tous les cultivateurs", rajoute Nicolas Annet.

Beaucoup d’exploitants ont recours aux services d’entrepreneurs équipés de machines adaptés, comme les moissonneuses-batteuses. Ces engins, nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation, sont bien trop onéreux pour de modestes exploitations. On estime à 300 000 euros le prix d’une telle machine.

Revenons à nos cultures. Dans cette cohue généralisée, il y avait cependant un point positif. "Grâce à cette période de pluie, les herbes de prairie ont pu pousser. La troisième coupe a été exceptionnelle", admet-il. Les céréales d’hiver ont été grandement impactées, mais celles de printemps pourraient l’être aussi ! Les rendements ne seront probablement pas optimums. "Avec le mauvais temps, les semis ont été tardifs. Les grandes périodes de temps sec avec de la bise font que la végétation ne sait pas se développer convenablement pour les premières coupes et les céréales de printemps", estime-t-il.

1 000 € de pertes par hectare

Avec ces épisodes météorologiques compliqués, le monde agricole s’inquiète. Une année sur deux, la pluie et la sécheresse causent bien des soucis. "On se pose beaucoup de questions pour l’avenir, surtout quand on voit cette alternance de sécheresses et de pluies. D’un côté, la pluie a sauvé les fourrages, mais de l’autre, elle a détruit les céréales", observe Nicolas Annet.

Le cours actuel des céréales est d’environ 190 euros par tonne. Chez Nicolas Annet, 5 tonnes de céréales ont été détruites par hectare. Rien que pour un hectare, on perd déjà 950 euros. Imaginez pour le reste… Et malgré les pertes, les frais restent identiques évidemment. "L’entrepreneur qui vient moissonner, il faut le payer. Que le rendement soit là ou pas. Il y a aussi le coût des matériaux qui a augmenté de 30 à 40% sur deux ans, ça devient presque impayable. Il existe des assurances climatiques, mais encore faut-il être assuré. Pour le fond des calamités, n’en parlons pas… Il est déjà vide depuis les inondations", reconnaît-il.

Contraintes administratives, météo, réglementations ; autant de kilos qui s’ajoutent dans le sac à dos des agriculteurs et qui freinent leurs ardeurs. L’augmentation de leurs coûts ne peut être directement répercutée sur le prix final. Grosse déception aussi: l’intérêt éphémère pour le circuit court durant la pandémie. Un beau soufflé au fromage qui est très vite retombé, selon Nicolas Annet...