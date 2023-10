Environ 3 000 personnes ont dégusté de bonnes bières spéciales au Brassigaume de Marbehan tout le week-end

Le goût véritable

D’échoppe en échoppe, le public expérimente des saveurs qu’il ne retrouve jamais dans les bières que l’on peut acheter en grande surface. Pour Denise, il n’y a pas photo. "On sent vraiment les arômes des bières, on voit que c’est un bon produit artisanal. C’est quelque chose qu’on ne retrouve presque plus du tout avec des bières commerciales", explique-t-elle. Outre la recherche du goût, Brassigaume, c’est aussi un moment de convivialité où les amis se retrouvent autour d’un (ou plusieurs) bon(s) verre(s) de bière. "C’est une bonne ambiance comme dans un village ! Les gens se connaissent et on voit des vieilles connaissances. On fait plein de découvertes tant amicales que bibitives", rient Mathieu et Clémentine, entourés de leurs amis.

Pas une année record

Au total, les organisateurs estiment que 3 000 personnes ont franchi les portes du chapiteau. Ce n’est pas une année record (N.D.L.R.: estimé à 5 000), mais l’équipe se dit satisfaite du résultat obtenu. Brassigaume veut garder son âme et son caractère: un événement convivial, de taille humaine et proposant des produits de qualité.