L’Amour est dans le pré: rencontre avec Anne et José, les deux candidats de la province de Luxembourg

Anne a 54 ans, elle vient de Musson, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une véritable bouffée d’air frais ! Pétillante, souriante, dynamique et surtout authentique, Anne recherche l’amour après avoir été mariée pendant 30 ans !

Spécialisée dans le gardiennage et l’élevage, elle est gérante d’un salon d’esthétique pour animaux dans le sud de la province.

L’émission, Anne la connaissait déjà. D’ailleurs, sa fille âgée de 20 ans, a toujours voulu qu’elle y participe. L’éleveuse précise: "c’est vrai que ça fait quelques années déjà que ma fille voulait que j’envoie des courriers pour être prétendante, mais comme ce n’est pas vraiment mon truc, je me suis dit qu’il fallait autant vivre le truc à fond, donc je me suis inscrite moi-même !, lance-t-elle avec entrain. C’était aussi pour moi l’occasion de voir si j’arriverais à tourner la page de mes trente ans de relation avec mon ex-mari", surenchérit-elle.

Fonceuse, la Mussonnaise se lance dans l’expérience avec quelques critères de recherches, sans pour autant faire la difficile, "je cherche avant tout un homme qui n’a pas peur de travailler, large d’esprit, gentil et courageux, après je n’ai plus 25 ans donc je n’ai pas de critères physiques particuliers, pour moi tout se jouera au feeling, poursuit-elle. Je ne sais pas trop ce que ça va donner à l’écran ce dimanche, mais ce qui est sûr, c’est que je n’ai peur de rien, et que je serai au rendez-vous avec mes amis pour voir le premier volet", conclut-elle avec toute l’énergie qu’on lui connaît déjà.

José, le candidat posé

L’autre agriculteur luxembourgeois, c’est José. Originaire de Libin, âgé de 62 ans et divorcé depuis plus de 10 ans, José est passionné par ses moutons. Il recherche aujourd’hui une femme sans prise de tête pour l’accompagner dans la suite de sa vie.

L’émission, il la connaissait sans jamais vraiment la regarder. "C’est un ami qui m’a inscrit, explique-t-il. Et il est vrai que je connais des agriculteurs qui ont déjà participé à l’émission, ils m’ont d’ailleurs encouragé à la faire aussi, en précisant que ce serait une belle expérience pour moi également."

Dévoué à ses animaux qui occupent une grande place dans sa vie, le Libinois est à la recherche d’une femme, sans prise de tête. "Je veux aussi qu’elle respecte mes valeurs, le respect entre autres, et qu’elle accepte ma passion pour les moutons".

José sera, lui aussi, devant sa télévision dimanche soir, sans grandes appréhensions, pour assister au lancement de la quinzième saison de l’amour est dans le pré.

Le rendez-vous est fixé à partir de 20 h 20, sur RTL-TVI.