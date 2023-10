En 2024, à Paliseul, la majorité sera unie derrière Philippe Léonard ; Freddy Arnould de retour ?

Et le poste de candidat-bourgmestre, comme annoncé, il reviendra à Philippe Léonard, l’actuel bourgmestre. "Cela a toujours été défini comme cela et il n’y a pas eu de discussions, commente Philippe Léonard, qui se réjouit de pouvoir présenter une liste forte et compétente. La fonction de bourgmestre ? Très sincèrement, c’est quelque chose qui m’a plu énormément. Voici quelques années, j’aurais pu avoir une appréhension, mais désormais, avec l’expérience, c’est une fonction qui me convient parfaitement et où je me sens à l’aise. Évidemment, je continue à apprendre tous les jours, mais travailler avec une très bonne équipe, cela facilite les choses, que ce soit au point de vue politique ou personnel."

Les conseillers Braconnier et Henry ne repartiront pas

Élu en 2018, Claudy Thomassint était parti à la Province avant de démissionner de son poste de député et de revenir à la Commune quelques mois plus tard. Président de CPAS, l’homme poussera la liste. "L’envie et la motivation sont là, assure-t-il. La liste unique ? C’est une invitation réciproque des deux groupes. Cela s’est fait naturellement. Tout se passe très bien entre nous. Philippe sera le seul candidat-bourgmestre. Moi ? Je ne m’engage pas pour passer le temps, mais pour continuer à m’impliquer, à faire avancer des projets et à rester attentif, surtout sur le volet social."

De l’ancienne liste Action, ils seront cinq à se représenter: Claudy Thomassint, Marjorie Marlet, Stéphane Dauvin, Marc Jacquemin et Jordan Leclerc. Actuels conseillers de la majorité, Chloé Braconnier et Pascal Henry ne repartiront donc pas pour un tour.

Stop ou encore pour Marie-Claire François ?

Les membres du Collège actuel seront à nouveau candidats en 2024. Tous sauf, peut-être, Marie-Claire François. La citoyenne de Fays-les-Veneurs, entrée en politique voici plus de vingt ans, veut prendre du recul. Mais, elle pourrait bien être sur la liste en 2024. "Je suis toujours prête à aider, glisse-t-elle. Attention, je suis toujours aussi motivée que voici vingt ans, mais c’est une fonction qui est parfois très contraignante. Si la liste a besoin d’une présence féminine, je pourrais donner un coup de main. Mais sans endosser de responsabilités au sein du Collège le cas échéant."