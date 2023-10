Toujours autant d’adeptes de La Solidaire à Rouvroy

Au moment de prendre le départ, les organisateurs ont rappelé aux coureurs et marcheurs quelques règles. "La Solidaire est une balade sportive, pas une course. Il n’y a donc pas de classement. Soyez prudents et vigilants sur la vitesse dans les virages, pensez au confort des passagers".

À l’avenir, les membres du Rotary aimeraient faire de la Solidaire une véritable activité de teambuilding en encourageant davantage les entreprises sponsors à courir en famille ou avec leurs employés.

Pas d’appel à projets cette année

Traditionnellement, la Solidaire était également l’occasion pour le service club de soutenir une ASBL ou une institution active auprès des personnes PMR à travers un appel à projet. Cette année, le concept a évolué. "Nous avons décidé de prévoir une action plus importante avec les résultats de deux solidaires. Nous prévoyons donc un événement plus ambitieux d’un point de vue financier l’an prochain". Plus tôt dans l’année, le service club avait déjà décidé de soutenir le Maroc touché par un tremblement de terre afin d’aider les personnes PMR se trouvant sur place.