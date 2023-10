Un jeune Bastognard envoyé en prison après l'agression sexuelle d'un autre jeune en 2021

"Cela a eu d’énormes conséquences pour mon fils et pour toute la famille. Depuis les faits et ce qu’il a subi, mon fils est beaucoup plus taiseux, plus renfermé, ll lui arrive de rester enfermé dans sa chambre. Il est aussi plus agressif qu’auparavant. Il n’a pas voulu d’aide psychologique. Mais ses résultats scolaires ont baissé, il a eu des absentéismes, a commencé à fumer du cannabis."

Représentée par Me Plainchamps, la partie civile réclame 1 € provisionnel pour la victime et sa maman, et demande la désignation d’un expert pour déterminer tout le préjudice subi par l’adolescent.

"Arrête !"

Les faits remontent à la fin de l’été 2021. Le prévenu est invité chez un ami à prendre un verre chez lui dans sa maison tout près de Bastogne.

Le prévenu, alors âgé de 20 ans, est présent également.

Mais au cours de la soirée, le prévenu se rapproche de plus en plus du jeune de 16 ans, se montre de plus en plus tactile et va de plus en plus loin. "Il a commis plusieurs gestes d’atteinte à l pudeur, en lui mettant ses mains sur ses testicules, sur ses fesses. Par surprise, il lui a encore glissé sa main dans son slip et a commencé à faire des gestes pour le masturber", dénonce Anne-Sophie Guilmot, substitut du procureur du roi.

La victime s’est opposée fermement à tous ces gestes. La scène a été filmée.

"On voit clairement une vidéo où la victime crie “Arrête !” à son agresseur", note encore la représentante du parquet.

Plus tard encore au cours de la soirée, le prévenu a envoyé plusieurs messages à sa victime via Snapchat, lui proposant d’aller plus loin dans une relation sexuelle.

Le parquet considère que la victime, mineure d’âge, a été traumatisée par ce qu’elle a dû entendre et subir ce soir-là. Sa vie n’est plus la même depuis les faits.

Une experte psychologique a examiné la victime et conclut que son témoignage est crédible à 100%.

Le prévenu, lui, n’a pu se défendre car il n’a pas daigné répondre à la citation en justice à Neufchâteau. Son affaire a donc été prise par défaut.

Le parquet avait requis 15 mois de prison contre lui. "Ce n’est pas la première fois que le prévenu a ce type de comportement."

Le jugement est tombé ce jeudi matin. La juge Carine Thomas condamne Aryl Bomboir, 22 ans, à une peine de 14 mois de prison et à l’interdiction des droits pendant 5 ans. À la demande de Mme Carlier pour le ministère public, le tribunal a ordonné l’arrestation immédiate de l’intéressé.

Au civil, un expert médical a été désigné.