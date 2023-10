Piscine communale de Neufchâteau: le bourgmestre François Huberty se jette à l'eau et prévient que sans subventions régionales "On réparera la piscine sur fonds propres! "

La remise à flot, pour rappel, consiste à rénover la cuve et l’étanchéité du bassin, ainsi que les douches et les vestiaires, ; installer des pédiluves et un accès pour personnes à mobilité réduite. On prévoit aussi un éclairage plus économe en énergie et un nouveau système de chauffage autonome (géothermie), des panneaux photovoltaïques, etc. Bref, c’est un dossier global et une rénovation fort attendue par la population chestrolaise et des environs de la ville.

9 écoles et 823 enfants ainsi que 1 800 nageurs attendent cela !

"Il y a urgence et c’est pour cela que dès qu’on a pris nos marques en novembre 2021, on a vite désigné un auteur de projet pour un dossier qui n’avançait plus. Cet auteur de projet a réalisé un estimatif et une esquisse pour le pouvoir subsidiant. En réalité, on a introduit le dossier de subsidiation auprès de trois organismes en parallèle: Infrasports en janvier 2022, l’appel à projets ‘infrastructures sportives partagées’, en avril 2022 et l’autre appel à projet ‘rénovation énergétique des infrastructures sportives’ en mars 2022", explique le bourgmestre François Huberty, échaudé, dit-il par les remarques incessantes de Chestrolais impatients de pouvoir retourner piquer une tête.

M. Huberty s’impatiente lui aussi: "Les gens croient que la Ville reste inactive dans ce dossier. Marre d’entendre cela ! Le dossier n’est plus chez nous. Cela fait donc plus d’un an qu’il est chez Infrasports et sur la table du ministre Dolimont. Or, en attendant, une partie des élèves de nos écoles communales apprennent à nager dans un bassin privé dans la vallée du lac. C’est la débrouille comme on peut", ajoute-t-il.

Quelque 823 enfants des écoles primaires, tous réseaux confondus, sur l’ensemble de la commune, soit 9 écoles, attendent en effet d’aller barboter dans le bassin communal. Sans oublier les 1800 nageurs qui, chaque semaine, fréquentaient la piscine avant la crise Covid.

Les travaux terminés fin 2024, voire début 2025 ?

"J’ai eu le ministre Dolimont en ligne à plusieurs reprises depuis vendredi dernier. Il m’a envoyé un message disant que le dossier est toujours à l’analyse. Il se dit favorable à ce projet tout comme il reste, dit-il, attentif aux projets sportifs qu’on veut développer dans la vallée du lac (lire ci-dessous). Si nous n’avons pas le subside pour la piscine d’ici la fin de l’année, nous ferons nous-mêmes les travaux sur fonds propres. C’est-à-dire: réparer l’étanchéité de la piscine et aménager le local du stockage du chlore", prévient M. Huberty.

Cette partie-là se chiffre à 800 000 €. Avec une répartition de 400 000€ pour la Ville et autant pour le partenaire qu’est Infrasports. Le dossier n’a pas encore coulé, mais le temps presse. Car si le ministre signe la promesse de subsides, le cahier des charges devra encore passer devant le conseil communal et puis retourner chez ce ministre qui devra signer la promesse ferme de subsides cette fois. C’est seulement à partir de ce moment-là qu’on pourra lancer l’appel d’offres. Il y aura ensuite la durée des travaux.

Donc, on peut espérer l’ouverture de la piscine dans ce scénario-là, pour fin 2024, début 2025, sauf si la Ville se passait des subsides. Cela pourrait alors aller plus vite, mais cela coûterait plus cher. Faudra faire attention dans ce cas de ne pas boire la tasse !

Le skatepark, parcours vita et 3 workout: 345 000€ de subsides

Le bourgmestre annonce encore que les projets de skatepark, parcours vita et 3workout vont être subventionnés par le ministre Dolimont pour 345 000€.

Enrevanche, pour l’esplanade (pétanque, paddle, club house), il faudra sans doute encore attendre le prochain train de subsides. En novembre prochain ?