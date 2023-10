La clignette wallonne de Michel Francard: Stronler la poye sins la fé criyer (vidéo)

Pour réhabiliter quelque peu ma réputation et celle des charmants volatiles de nos basses-cours, j’enchaîne cette semaine avec une expression bien plus relevée: Stronler la poye sins la fé criyer.

Stronler la poye sins la fé criyer, c’est littéralement "étrangler la poule sans la faire crier". Un geste fort peu sympathique, j’en conviens, mais qui est bien plus fréquent dans son emploi figuré que dans son sens premier. En effet, cette expression s’applique le plus souvent à une situation où l’on fait subir des exactions à quelqu’un sans que la personne lésée ne s’en rende compte. Par exemple, lorsque vous soutirez de l’argent à une personne naïve sous de faux prétextes ; ou quand vous séduisez une âme sœur pour des motifs sordides. La poule, considérée ‒ injustement ‒ comme un animal stupide, symbolise ici les victimes de leur crédulité.

L’expression wallonne est proche d’une variante française, aujourd’hui vieillie: "Plumer la poule sans la faire crier". Plumer, et non pas étrangler: à première vue, le wallon paraît plus radical que son homologue français. Mais celles et ceux parmi vous qui ont déjà plumé une vraie volaille savent qu’il n’en est rien…

Retrouvez toutes les clignettes wallonnes de Michel Francard à l’adresse suivante: https://www.lavenir.net/dossier/regions/luxembourg/2023/04/13/la-clignette-wallonne-de-michel-francard-6Z3W5R52Z5AD3PZMUYEELETMOQ/