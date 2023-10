Athus : le marché pourrait quitter la place du Brüll

Les commerçants ambulants ont fait part à la Ville que le marché était peu fréquenté, mais l’était davantage lorsqu’il est déplacé à la rue du Commerce, quand une activité est organisée au Brüll, explique le bourgmestre François Kinard.

Ambulants et clients ont été sondés l’été dernier. Avec pour résultats: 164 pour rester au Brüll et 257 pour déménager à la rue du Commerce. Quant aux commerçants de la rue du commerce, ils sont favorables à l’arrivée du marché dans leur quartier. Les riverains ont été peu nombreux à donner leur avis, et sont partagés. Quant au sondage lancé sur Facebook, il en ressort que 210 personnes préfèrent que le marché reste au Brüll et 171 optent pour la rue du Commerce.

"Ce serait dommage d’enlever une activité du centre-ville où il y a encore des petits commerçants", note Éric Janson (TPA).

Aucune décision n’a encore été prise, avance le mayeur. "L’Agence de développement local (ADL) doit encore analyser toutes ces réponses. Le Collège se prononcera en conséquence."