Une première: la Province de Luxembourg baisse le précompte immobilier !

Ce que vous payez est fixé par la Région wallonne, la Province de Luxembourg et votre Commune. Et alimente financièrement chacun de ces niveaux de pouvoir.

Pour la Province, la recette du précompte immobilier est primordiale. Elle représente plus de 50% du budget !

En 2024, la Province de Luxembourg devrait recevoir 73,9 millions€ provenant de cette taxe. Une sacrée augmentation par rapport aux estimations de l’an passé (67 millions€, corrigés à 65,5 millions au budget).

Le Collège provincial a décidé qu’une partie de cette manne devait revenir au citoyen luxembourgeois. La majorité Les Engagés-PS proposera donc de baisser les centimes additionnels de 1980 à 1900. Une grande première ! La dernière fois qu’on avait touché à ces centimes additionnels, c’était en 2007. Ils étaient passés de 1680 à 1980 au grand dam de l’opposition libérale.

Moins 3 millions€ pour la Province

Cette baisse de 80 centimes correspond à un effort financier de 3 millions€ pour la Province.

Avec quel impact sur le portefeuille du citoyen ? "Pour un revenu cadastral de 1500€, cela représente une baisse de 31 €", détaille la députée Coralie Bonnet (Engagés) en charge des Finances, parlant d’un "premier palier de diminution de la fiscalité."

Un second serait-il envisagé ? Trop tôt pour en parler. Trop d’incertitudes planent sur l’année 2024. Politiquement d’abord, puisqu’il s’agit d’une année électorale à tous les niveaux pouvoirs. Économiquement ensuite. Depuis le Covid et la guerre en Ukraine, plus personne n’ose s’avancer sur les paramètres économiques.

Un an avant les élections, cette baisse de la fiscalité tombe à pic… Le Collège provincial se défend du moindre calcul électoral. "On nous demande chaque année de baisser la fiscalité, rappelle le président du Collège Stephan De Mul (PS). Ici, tous les feux sont au vert pour pouvoir le faire. Ici, nous avons les recettes en plus qui nous viennent de l’indexation du précompte, ainsi que la perception plus efficace qu’au départ de la Région."

"On n’aurait pas pu le faire l’an passé, et pourquoi attendre l’an prochain ?", complète la députée Nathalie Heyard (PS).

"Un geste important, mais mesuré"

Comparé à l’augmentation de 2007 (+300 centimes), la baisse de 80 centimes pourrait paraître légère… "Le geste est important, mais mesuré, au vu des défis qui nous attendent", souligne Coralie Bonnet. Celui du financement de la zone de secours (pompiers): + 2 millions € en 2024 ; pour 2025, c’est la grande inconnue. Celui du financement de Vivalia 2025 et de la transition avant le nouvel hôpital de Houdemont. Et puis, il y a aussi, la conjoncture actuelle difficilement prévisible.

Le Collège préfère ne pas jouer au yoyo avec le précompte immobilier.

Sans les efforts consentis les années précédentes, cette baisse n’aurait sans doute pas été possible. Coralie Bonnet rappelle que la gestion active du personnel (851 équivalents temps plein en 2012 pour 662 en 2023) et une baisse des consommations énergétiques représentent une économie de 10,5 millions € au budget 2024.

Il y a fort à parier que cette diminution du précompte sera débattue par les différents groupes politiques lors de la session budgétaire provinciale, qui s’étalera du 20 au 25 octobre.

Et dans les autres provinces wallonnes ?

Même avec cette baisse, la Province de Luxembourg reste la province wallonne où les centimes additionnels au précompte immobilier sont les plus élevés.

Attention que les taux repris ci-dessous sont ceux qui étaient d’application en 2023.

– Brabant wallon: 1150 centimes

– Namur: 1485 centimes

– Liège: 1750 centimes

– Hainaut: 1895 centimes

Rappelons que le précompte immobilier est calculé sur base du revenu cadastral. Or, le revenu cadastral pour un même bien n’est pas semblable dans chaque province. Ainsi, dans le Brabant wallon, le revenu cadastral est plus élevé.