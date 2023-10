Si Bertrix compte 6 habitants de plus en janvier, le nombre d'élus passera de 19 à 21

Il manque à l’heure actuelle 6 personnes pour y arriver ; ce qui permettrait d’élargir le nombre d’élus autour de la table du conseil. On passerait de 19 à 21. Cela ne change rien toutefois au nombre de membres du collège, mais cela impacte la composition des listes et place plus haut la barre pour réaliser une majorité absolue.

Cela complique en même temps le travail des petites listes qui peinent déjà à trouver des candidates et candidats pour être complètes.

Le 1er échevin Michel Hardy, 79 ans, repartant ou pas ?

Le bourgmestre de Bertrix Mathieu Rossignol est candidat à sa propre succession sur sa liste Action. Il repart avec des figures connues parmi lesquelles, sans doute, Denis Collard qui pourrait être tenté d’aller chercher cette voix qui lui manquait voici 5 ans pour redevenir échevin. Une liste qui perd Cécile Barras (722 voix) partie se domicilier dans une autre commune.

Au total, ce seront 4 candidats qui pourraient ne pas se représenter. On pense ici notamment aux échevins Michel Hardy et Axel Istace, qui ne savent pas encore ce qu’ils feront et réfléchissent. "D’ici un mois ou deux on en saura plus", affirme Mathieu Rossignol. Quant à Michel Hardy, il explique qu’après plus de 40 ans sur les bancs des élus bertrigeois, il s’interroge sur la suite: "Je viens d’avoir 79 ans, j’en aurai donc 80, juste avant les élections…"Cela résonne comme un constat qu’après une carrière politique locale bien remplie, il est temps de prendre un repos bien mérité. On en saura davantage dans les prochaines semaines quand, précise-t-il "notre groupe se sera enfin réuni…".

Et Mathieu Rossignol ? Sera-t-il aussi candidat en juin prochain aux élections fédérales comme ce fut le cas en 2019 quand il avait été le 1er suppléant de Benoît Piedbœuf et avait récolté 7 000 voix ? "Je n’en sais rien. On m’en parle, sans plus", dit celui qui répète qu’il est très implanté dans sa commune de Bertrix.

Au point de lui donner la priorité quoi qu’il arrive ?

Si Action ne fait pas de majorité absolue, la liste se tournera vers Écolo, c’est ce qu’annonce sans surprise M. Rossignol. On imagine mal en effet une cohabitation avec les ex que furent Léon Collin et Roger François.

Léon Collin vise carrément le mayorat

Léon Collin, dont c’est le premier mandat dans la minorité, est repartant sur la liste Ensemble sachant qu’environ la moitié des candidats de 2018 ne se représentera plus.

Parmi les élus de la liste, à part Marc Damien qui ne devrait plus en être, les locomotives que sont Roger François (927 voix) et Philippe Gotal (729 voix) se donneront le temps de la réflexion. En revanche, Marc Bodson (602 voix) et Dominique Roiseux (529 voix), très actifs lors des réunions du conseil, vont se représenter.

Léon Collin a, dit-il, décidé de convoquer bientôt de nouvelles têtes. Des gens qui ont le profil pour tenter de les rallier à ses idées. "Au lieu de passer quatre à cinq fois chez des personnes pour essayer de les convaincre de nous rejoindre, nous avons décidé de nous y prendre autrement et d’inviter officiellement celles et ceux qui nous intéressent d’assister à une première réunion. Mais on est encore dans un moment de réflexion ", dit-il.

Et quand on l’interroge sur ses ambitions, Léon Collin ne tourne pas autour du pot: "Vu le résultat de la dernière fois (6 élus), on peut encore progresser, estime-t-il. Et avec le travail qu’on a fait dans la minorité on est en droit d’espérer faire beaucoup mieux . L’objectif est clairement le mayorat. Et si nous faisons une majorité absolue, nous ouvrirons cette majorité à d’autres. C’est plus démocratique."

Écolo veut entrer dans une majorité ?

Jean-Pierre Graisse dit qu’il devra changer une moitié de sa liste écolo.

Le souci, ajoute-t-il est "de trouver des gens prêts à s’engager en politique". Il cherche des candidats qui ne soient pas nécessairement estampillés Écolo.

Son objectif ? "Passer de 2 à 3 sièges et entrer dans une majorité."

Dans ce scénario, il faudrait qu’Action ne fasse pas de majorité absolue, comme cela Écolo apporterait l’appoint nécessaire.

À noter encore que sur cette liste écolo, Björn Borie, qui remplace au conseil communal André Chanteux (il a démissionné pour des raisons de santé), possède un profil qui risque de faire des étincelles avec le bourgmestre!