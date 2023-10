L'échevin Christoph Mouzon, de Libramont: "Il faut dénoncer les tarifs horaires trop élevés d'Idélux lors des assemblées générales"

Les contraintes en la matière, annonce l’échevin des Travaux Bernard Jacquemin, surtout les contraintes européennes sont de plus en plus exigeantes. "Il reste 21 communes propriétaires de leur réseau d’eau dans la province. Idélux Eau propose un suivi aux Communes pour faire face à ces contraintes", précise l’échevin.

Ces chers services d’Idélux

Le conseiller Roland Déom (min.) demande combien de temps cela va durer et combien ça va coûter à l’heure.

M. Jacquemin tente de le rassurer: "C’est une question d’une dizaine d’heures par an."

M. Déom s’inquiète alors du montant du tarif horaire d’Idélux : "Si c’est 10 ou 15 heures, c’est OK pour moi", ajoutant que selon lui, la Ville a les ressources nécessaires pour remédier à cela.

M. Jacquemin relève tout de même que ce type d’intervention sur l’eau est très spécialisé.

L’échevin Christoph Mouzon dit qu’il partage totalement l’avis de Roland Déom. "Des Communes sont prises en étau ou en otage par Idélux. Elles doivent pouvoir le dire lors des assemblées générales et pas uniquement autour des tables des conseils communaux", propose-t-il.

M. Déom estime qu’Idélux doit être au service des communes et que cela passe donc par des services à des prix raisonnables.

Les élus unanimes approuvent la convention relative à la qualité de l’eau.

Deux panneaux Led de la Ville pour diffuser de l’info en rue

L’échevine Carole Janssens propose de placer deux panneaux en mode portrait et de deux mètres carrés avec des Led couleurs pour diffuser en rue les communications de la Commune uniquement. "C’est de l’info que l’on retrouve aussi sur le site internet de la Ville, dit-elle. Nous les placerons, l’un à la rue du Cèdre, derrière TVLux et l’autre avant de pénétrer dans la Grand-Rue, près du rond-point, non loin de la place communale."

La conseillère Marie-Claude Pierret (min.) demande si ce n’est pas possible d’utiliser les panneaux privés existants et de passer une convention avec les propriétaires ; "ce serait peut-être moins cher", dit-elle. Mme Janssens répond "qu’il vaut mieux ne pas mélanger les genres. Nos panneaux seront estampillés Ville de Libramont et serviront à diffuser des infos rapides aussi quand il le faudra." Le montant est estimé à 49 000€ hors TVA. Unanimité.

Le budget de la Fabrique d’église de Neuvillers-Recogne s’équilibre à 38 776€ ( intervention communale de 35 000€) et celui de Saint-Pierre à 22 746€, avec une d’intervention communale. Unanimité.

En fin de conseil, M. Dazy revient avec deux interventions qui n’ont finalement pas donné lieu à une retransmission sur le YouTube de la Ville.