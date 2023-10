La nouvelle école maternelle d’Aubange ressort des cartons

Six classes au lieu de huit

Le projet ? Il consiste en la construction d’une nouvelle école sur le parking actuel, et en la démolition des anciens bâtiments. En lieu et place desquels, sera aménagé un nouveau parking.

Pourquoi ne pas rénover le bâtiment actuel ? "Il date des années 70 et a très mal vieilli ", explique l’échevin de l’Enseignement Christian Binet. "Rénover et stabiliser l’ancien bâtiment aurait coûté plus cher que d’en construire un nouveau ", complète Sébastien Théate, du bureau d’architecture Trema, auteur de projet.

Le projet de départ comprenait 8 classes. Il n’y en aura finalement que 6, au vu de la diminution du nombre d’écoliers, avec possibilité d’une extension. Il y aura un espace dodo, un espace jeu/ateliers, une salle polyvalente… "Ce sont tous ces locaux annexes qui forment une plus-value pour la structure", détaille Christian Binet.

S’il est retenu pour un subventionnement, ce projet devra être mené à bien lors de la prochaine législature. "Quelle que soit la future majorité, elle doit retenir et concrétiser ce dossier, car c’est un très beau projet pour les enfants de la commune d’Aubange", insiste Christian Binet.

Philippe Lanotte (TPA) tique sur la toiture végétalisée. "Avec les toitures plates, on rencontre régulièrement des problèmes d’infiltration d’eau. Quand elles sont végétalisées, c’est la catastrophe pour trouver d’où vient l’infiltration."

Pas sûr que la toiture sera végétalisée, puisque des panneaux solaires pourraient être installés sur le toit, informe l’auteur de projet.

Tout cela sera finalisé avant que le projet ne revienne en conseil communal.

Que les écoliers et les parents patientent. Ce n’est pas encore demain que cette nouvelle école verra le jour. Le parcours administratif n’est pas encore terminé.