Ce que la Province de Luxembourg nous réserve pour 2024

La Province de Luxembourg… On parle de l’institution, et non du territoire. Beaucoup auront bien du mal à citer quelques actions menées par notre institution provinciale. Pas étonnant qu’à une période où la suppression des provinces est plus qu’évoquée, le Collège ait lancé une vaste action "Luxembourg 2030". Nos députés se sont rendus dans les 44 communes de la province, pour rencontrer les échevins et bourgmestres. L’idée ? Identifier les besoins pour mieux épauler les communes et rappeler ce qui existe déjà. En clair: se rendre encore plus indispensable.