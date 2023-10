Marcel Cénné et Anne-Marie Bovy ont convolé le 20 juillet 1963 à Lavaux-Sainte-Anne. Marcel s’engagera dans la force aérienne en tant qu’électromécanicien. En 60, il est muté à Arlon, il fera carrière à la Défense et sera notamment gérant des maisons militaires. Depuis sa pension en 1995, lui et son épouse Anne-Marie sont bénévoles à la Saint Vincent de Paul. Le couple a 2 enfants, 4 petits-enfants et 1 arrière-petite-fille.

Michel et Colette Giersch-Cailteux se sont mariés le 6 juillet 1963 à Arlon. Lui a été enseignant en sciences et géo à l’école moyenne de l’état à Habay-la-Neuve ainsi qu’à l’école de Promotion sociale à Arlon pendant près de 20 ans. Colette a enseigné à l’école communale de la Place Didier à Arlon durant 30 ans. Le couple a 2 enfants et 2 petits-enfants.

Michel Étienne et Marie-Hélène Perreaux se sont mariés à Heinsch le 21 juillet 1973. Le jubilaire travaillera dans son garage à Arlon. Marie-Hélène travaillera au Grand-Duché et à l’Enregistrement à Arlon. Le couple a 2 enfants et 4 petits-enfants.

Alain Gisquet et Nadine Glesener se sont mariés à Messancy le 15 septembre 1973. Alain a travaillé à l’aciérie d’Athus jusqu’à la fermeture de celle-ci en 76. Nadine a travaillé à Luxembourg et a géré le magasin Spar de Messancy. En 88, le couple reprend la gérance de l’hôtel des Druides, rue de Neufchâteau à Arlon jusqu’en 2014.

Francis Perl et Francine Thiry ont convolé à Léglise le 11 août 1973. Francis fera toute sa carrière au GDL. Francine, qui a été éducatrice spécialisée, est bénévole à l’abri de nuit. Le couple s’investit beaucoup aux restos du cœur.

Roger Sauvlet et Martine Hutting se sont mariés à Arlon le 23 novembre 1973. Roger sera engagé dans l’entreprise de son beau-père à Arlon (Ets Hutting), en tant que bobineur. Dès l’âge de 16 ans, Martine commencera à travailler dans l’entreprise familiale comme secrétaire, reprendra l’entreprise avec son époux en 91, et y fera carrière jusqu’à sa pension en 2017.

Richard Szabo et Maria Zalai se sont mariés à Budapest, le 27 octobre 1973. Richard a travaillé chez Levis Strauss à Arlon jusqu’à la fermeture. Il poursuivra sa carrière au Luxembourg, jusqu’à sa pension en 2012. Maria sera engagée dans différentes maisons de repos et de soins. Elle est bénévole à l’abri de nuit.