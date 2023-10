"Renard rusé" est le titre du nouvel album de Jean-Claude Servais et aussi sans doute son animal totem!

Renard rusé, chez Dupuis, ce sont 80 pages de pur Servais, juste comme on l’apprécie.

Et ce renard, il apparaît en quelque sorte comme dans une mise en abîme, l’animal totem du Gaumais, son porte-bonheur pour les futurs albums à venir.

Virton, Rouvroy, Durbuy, mais aussi le reste du monde

En effet, Jean-Claude Servais ne tarit pas d’éloges pour cet animal sur lequel il a réuni une documentation impressionnante. Si au fils des pages on reconnaît des immeubles ou paysages gaumais comme le parc Foncin à Virton, Torgny, Montquintin (Rouvroy) et même des coupes de Durbuy, le dessinateur de Jamoigne avoue qu’il s’est laissé séduire par le renard, animal universel: "J’ai picoré dans diverses cultures à travers le monde et j’ai trouvé des contes sur cet animal tout en élégance. Cet album est familial et peut se trouver dans toutes les mains. Je l’ai testé sur des enfants et ils accrochent tant aux histoires qu’au dessin".

On n’en doute pas une seconde, tant, dès la couverture, on retrouve un goupil bien sympathique et surtout bien dans son rôle de renard rusé.

L’animal fait face à une dame. "Cette dame, dans la quarantaine, a de gros soucis et se trouve dans une impasse. Elle va trouver dans le renard son animal totem et sortir de ses problèmes pour s’épanouir totalement après s’être livrée à une cérémonie chamanique par le biais d’un dessin automatique réalisé en état de méditation", explique le Gaumais.

La clef de cette rédemption ? Selon le dessinateur, elle se situe dans le symbole que véhicule le gracieux animal: "Le renard, dans nos rêves, est un symbole de vigilance face aux obstacles auxquels nous sommes confrontés. En suivant la sagesse du totem du renard, on cherche tout aspect de notre vie où nous pourrions être astucieux, à faire autre chose que ce que nous ferions normalement". Tout est dit.

Au moins un album par an pendant sept années

Dans cet album, Jean-Claude Servais fait notamment référence au Petit Prince ou encore au Roman de Renart, à Oesope ( La sagesse des bêtes) qui, dit-il "bien avant la fable de Jean de La Fontaine avait créé cette histoire du corbeau et du renard. D’ailleurs, Oesope ne met pas un fromage dans le bec du corbeau, mais un morceau de viande ; ce qui est plus naturel pour un carnassier comme notre rusé ami, non ?".

Cette ode à la nature qui s’inscrit dans la collection La Faune symbolique, est préfacée par l’animateur du Jardin extraordinaire, Tanguy Dumortier.

L’album se lit comme une histoire complète, un one-shot.

Jean-Claude Servais est déjà occupé à dessiner le suivant.

Il sera cette fois dédié au cerf: "Je mets tout cela à ma sauce personnelle, précise-t-il. Après ce premier tome sur le renard, j’aborde le cerf et ensuite d’autres animaux proches de nous comme le corbeau, le loup, le lièvre, la chouette, le chat ou encore l’ours. Toutefois, je ne vais pas reprendre dans l’immédiat le loup ou l’ours puisque j’en ai parlé récemment. Les autres animaux passeront en priorité. Mais attention, même si dans ce tome, je rends hommage à Hausman, il ne s’agit pas d’un bestiaire, un genre que pouvait sublimer le regretté René Hausman ", prévient-il.

Tout cela promet un album par an, soit encore pendant les sept prochaines années ! "Si je tiens le coup ! ", souffle le Jamoignard.

Le corbeau, oui ; le sanglier, non !

Quand on lui demande pourquoi il ne parle pas du sanglier dans ses futurs projets, le dessinateur rétorque sans hésiter: " Je n’aime pas cet animal qui est massif et disgracieux".

Et le corbeau alors, sur lequel il fera un album ? "Il laisse plus de solutions par ce qu’il évoque: le"corbeau"dans un village ou le compagnon préféré des sorcières, mais pas que : j’ai appris que ce volatile est particulièrement intelligent. Il y aura beaucoup de choses à en dire. Mais le sanglier, bof !"

L’album se referme sur 9 pages illustrées de dessins de renards crayonnés et qui évoquent le texte Renard, l’ardennais, d’Adrien de Prémorel.

Renard Rusé, La faune symbolique T.1, 80 pages, chez Dupuis, 17,95€. Sortie en librairie ce vendredi 13 octobre 2023.