Mathilde Otjacques élue présidente des Jeunes MR Luxembourg

Active dans l’organe d’administration des Jeunes MR depuis 4 ans et dans le Bureau politique depuis 8 ans, Mathilde Otjacques a pu acquérir une certaine expérience: "Avec ces quelques années, j’ai appris comment on monte des dossiers, des projets, comment on défend des thèses et comment on représente la population, qu’elle soit jeune ou moins jeune. J’avais déjà une expérience dans la conduite d’équipes au niveau associatif et, cette responsabilité de plus, complétera mon aptitude à travailler dans l’intérêt général".