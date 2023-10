La rue de Rodange à Athus livrée aux pelles mécaniques pour entamer le renouveau du centre-ville

La volonté du collège d’Aubange est d’entamer une rénovation urbaine du centre-ville. La libération de la placette du Centre et son engazonnement en sont un premier exemple visible et tangible. Une extension du centre culturel y est prévue. La construction d’appartements sur les vieilles friches du site Floréal est en projet.

Lundi, les premiers coups de pioche de la démolition des bâtiments n° 16, n° 18, n° 20, n° 22, n° 24, n° 11, n° 40 A, de la rue de Rodange, ainsi que des annexes et une batterie de garages délabrés sont de nouveaux pas en avant dans ce renouveau que les citoyens athusiens attendent depuis si longtemps.

Un coût d’un peu plus d’un million€

"L’ensemble de ces acquisitions et démolitions représentent un coût de plus d’un million d’euros, précise Véronique Biordi, l’échevine de la Rénovation urbaine d’Aubange. Nous avons obtenu un subside important de 400 000 € pour l’ancien bâtiment occupé par Veja. Malheureusement, la législation a changé et nous avons dû acheter les autres bâtiments (le restaurant Roma, Autotunning, une agence d’assurances…) sur fonds propres."

Le premier projet prévoyait une liaison de voie lente entre la rue de Rodange et la rue des Jardins. Il ne pourra pas se faire à court terme.

Lundi vers 14 h 30, un engin de démolition, avec son énorme pince, a arraché ses premières tôles et abattu ses premiers murs. Debout sur l’engin, le bourgmestre François Kinard a salué ce moment fort. La volonté farouche de sortir Athus de son image de ville peu accueillante, semble inébranlable.

Après la démolition, la placette sera provisoirement aménagée en parkings. Les places actuelles seront maintenues et redeviendront opérationnelles après la fin du chantier.

L’objectif final sera de vendre l’espace libéré à des promoteurs privés selon un cahier des charges définis par la Ville.