La campagne de sensibilisation à la malvoyance lancée: Yeux abîmés, mais mental de guerrier pour Roger

Pour Roger, comme pour d’autres, tout est arrivé du jour au lendemain ou presque. "Disons que je ne m’en suis pas aperçu de suite, dit Roger Piret. J’avais une vue d’aigle ! Pour moi, le diagnostic, il est tombé en 2014."

Le diagnostic ? Une perte de la vision périphérique. L’homme est atteint de rétinite pigmentaire. Il voit le monde "en trou de serrure", sa vision est floue et il ne voit plus dans le noir. "Mais je souffrais certainement de cela depuis de nombreuses années, poursuit Roger Piret. Mais avant, je mettais toujours cela sur l’effet de la fatigue, la surcharge de boulot ou le stress. Je me rendais compte que ce n’était pas normal, mais je me disais que ce n’était pas grave. Je me souviens que j’avais des copains qui me disaient toujours qu’ils m’avaient vu à un tel endroit, qu’ils m’avaient fait signe, mais que je n’avais pas répondu. Je ne les voyais tout simplement pas."

Une lente perte de la vue qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour Roger Piret étant donné ses activités professionnelles. "Je conduisais des camions, dit-il. Mon boulot, c’était toute ma vie. Jamais je n’ai débuté une journée de travail avec des souliers de plomb. Le fait de ne plus pouvoir prendre place derrière le volant de mon camion, c’est d’ailleurs ce qui me manque le plus de ma vie d’avant. Des frayeurs avec la malvoyance ? Je me souviendrai toujours que je sortais d’une carrière. J’ai tourné la tête à gauche et à droite. Je n’ai rien vu, mais je n’avais pas tourné la tête assez loin car un groupe de cyclistes arrivait. Heureusement que j’avais de super-réflexes, sinon, je renversais tout le monde. C’est à ce moment-là que je me suis dit que je devais consulter."

"Une sacrée claque"

Roger Piret s’est donc rendu chez un ophtalmologue. "Ce jour-là, je peux vous dire que j’ai pris une sacrée claque, raconte celui qui marche plusieurs kilomètres par jour. Comment j’ai vécu cette annonce ? Au début, c’était très difficile. Le plus compliqué, c’est de pouvoir l’accepter. Mais cela prend du temps. Moi, j’ai eu la chance d’avoir beaucoup de soutien de la part de mes amis. C’est en partie eux qui m’ont fait comprendre que la vie ne s’arrêtait pas. La marche ? Je pratique en compagnie d’une personne qui a aussi des problèmes de vue. Moi, je vois tout droit. Mon amie, elle voit sur le côté. Donc, nous sommes complémentaires (rires)."

La vue de René Piret continue de baisser. Et l’homme le sait, un jour, il ne verra plus rien. "Mais personne ne sait dire quand cela arrivera, confie-t-il. Les spécialistes me disent que mon moral m’aide beaucoup. Si le fait de perdre la vue a amélioré d’autres sens ? Oui, l’ouïe."

Désormais, René Piret, qui garde un moral au beau fixe, ne se sépare plus de sa canne blanche. "Je ne saurais plus m’en passer. Au début, j’avais une réticence de l’utiliser. Mais désormais, c’est ma meilleure copine, je ne la quitte plus. Elle m’a déjà sauvé la mise plus d’une fois."