Heureusement que la Ville de Libramont peut compter sur son bas de laine en croisant les doigts pour la vente de bois à venir

La bourgmestre Laurence Crucifix, qui annonce que le budget communal 2024 est en cours d’élaboration, s’inquiète un peu à la suite des chiffres qu’elle présente aux élus. Elle explique par exemple que les recettes sont en diminution de 295 000€, avec notamment une diminution de 122 000 euros du Plan Marshall et de 60 000€ du Fonds des Communes.

À l’extraordinaire, elle parle des travaux en cours, de la hausse des matières première et des avenants que cela a engendré sur certains chantiers en cours. Ainsi par exemple, la note grimpe de 375 000€ à la rue du Vicinal !

"La conjoncture est compliquée, mais on a de quoi résister grâce à nos réserves", conclut-elle.

Le conseiller Roland Déom (min.) demande pourquoi il y a cette diminution du Fonds des communes et du Plan Marshall.

Mme Crucifix répond qu’à cause des différentes crises traversées par la Wallonie, la Région doit faire des choix. Elle précise: "Nous sommes attentifs à cela, et nous devons faire des choix aussi dans nos divers projets pour ne pas être dans le rouge. Ce qui peut être reporté le sera. On ne met par contre pas de côté l’entretien des voiries et les interventions sur la distribution de l’eau."

"Je demanderai pourquoi cette diminution du Plan Marshall"

Marc Lejeune, le directeur financier, rappelle que le Fonds des Communes avait été très indexé la fois dernière. "Mais je vais à la Tutelle à Arlon et je demanderai pourquoi cette diminution du Plan Marshall, ajoute-t-il encore. Ce qui est rassurant, c’est que les critères pour l’obtention de ces fonds n’ont pas été modifiés. "

Roland Déom demande alors quels sont les projets qui pourraient être retardés.

On lui répond qu’il est trop tôt pour le dire: "Je vais demander à tout le monde d’amener tous les projets et quand j’aurai le total, j’opérerai des choix. Un peu comme tout le monde le fait chez soi", précise encore la bourgmestre.

"On attend aussi le résultat de la vente de bois avant de faire ces choix", rassure Mme Crucifix.

La modification budgétaire est approuvée à la majorité.

La minorité justifie son vote en rappelant que c’est par cohérence par rapport au vote sur le budget.

Pas de hausse de taxes de l’IPP et du foncier en 2024

L’impôt des personnes physiques à 7,5% et le foncier à 2 650 centimes additionnels resteront inchangés en 2024. Unanimité.

La suite du compte-rendu du conseil communal dans notre prochaine édition.