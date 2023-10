Herbeumont : l’extension de la carrière du Grand Babinay en questions

C’est la compensation proposée qui fait débat. En effet, le DNF, en temps que gestionnaire, s’oppose à la plantation de feuillus sur des flancs escarpés. Ce qui n’est pas tout à fait du goût du conseil communal uni, qui voit là un manque évident de rentabilité future.

Plutôt en zone naturelle !

Dans les attendus du CoDT et du choix de la compensation, l’échevin Stéphane Puffet a surtout mis l’accent sur quelques points extraits des considérations formulées dans les attendus sus-mentionnés.

On y relève notamment qu’en guise de compensation planologique, la S.A. Ardoisières d’Herbeumont propose, dans son dossier de base, d’inscrire en zone forestière la partie sud de la zone des dépendances d’extraction actuelle sur près de 6 ha. Et que ses biens immobiliers sont situés sur les communes de Bertrix et Herbeumont, qui en sont propriétaires. Il est également stipulé dans les considérations du dossier que ces biens immobiliers sont majoritairement couverts par un peuplement âgé de résineux et que la Commune d’Herbeumont, principale propriétaire, envisage de les abattre afin d’en replanter de nouveaux et souhaite dès lors qu’ils soient affectés en zone forestière.

Dernière considération dans ce dossier: il convient plutôt de réaffecter ces biens immobiliers en zone naturelle car cette affectation est plus cohérente avec la logique du plan de secteur Bertrix-Libramont-Neufchâteau dont les fonds de vallée de la région sont inscrits en zone naturelle. Au terme de la présentation de l’échevin Stéphane Puffet, il apparaît que tous s’accordent sur une argumentation plus soutenue sur la perte financière qu’engendrerait une telle reconversion. Affaire à suivre donc.

Modification budgétaire au CPAS

Une seconde modification budgétaire du budget 2023 du CPAS a été détaillée par son président Eddy Pirlot. On y retendra quelques points essentiels tels que l’engagement d’une assistance sociale à 1/4 temps, l’ajustement de crédits, des créances sociales mises en non-valeurs, le remboursement de subventions Covid, une somme de 1945€ pour le Bilboquet ou encore l’augmentation de crédits repas dus au passage du prix de ces repas de 6,50 € à 8 €.

Et pour ce qui concerne l’extraordinaire, l’achat de mobilier de bureau et l’aménagement du local de permanence avec une nouvelle sortie prévue.