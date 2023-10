Des boîtes réutilisables pour emporter les pizzas

C’est dans cette optique que les propriétaires de l’établissement ont répondu à un appel à projet de la Région wallonne et Fostplus. "Ce dernier visait à encourager les établissements de l’horeca à tendre vers le zéro déchet, explique Lucille Franzen, chargée de la communication autour du projet. La candidature de l’établissement Les Plats du Moustier a été retenue et un subside de 8 511 € a été dégagé".

Depuis peu, l’établissement léglisien propose donc à ses clients d’emporter ses pizzas dans des boîtes réutilisables. "La caution s’élève à 8 € et les clients satisfaits gardent la boîte et peuvent la réutiliser lors de futures commandes, précise Lucille Frangin. Cette alternative au carton, conçue pour durer dans le temps, est en polypropylène 100% recyclable et BPA free. Le processus de fabrication de la boîte a également été pensé pour être aussi durable que possible". L’objectif de cette action est de prouver que la vente à l’emporter peut aussi adopter des démarches durables et changer positivement les habitudes des consommateurs en diminuant la production de contenants à usage unique.

Cela demande une autre logistique

Depuis le début de cette nouvelle aventure, environ 15% des pizzas ont été vendues dans des boîtes réutilisables. L’initiative semble avoir été bien accueillie par les clients bien que des inconvénients à ce type de boîte existent. "Les clients n’arrivent pas toujours à l’heure convenue avec leurs boîtes réutilisables dans laquelle leur commande est placée, explique Lucille Franzen. C’est une logistique différente de l’utilisation classique des boîtes en carton à usage unique. La pizzeria a le défi de prouver à ses clients que la boîte réutilisable est aussi facile d’utilisation qu’une boîte en carton".

Quoi qu’il arrive, l’établissement parvient à offrir des solutions durables et écologiques à ses clients. "Les gens sont de plus en plus conscients de l’impact environnemental de leur consommation et cherchent des moyens de réduire leur empreinte carbone", termine la chargée de communication.

À présent, l’objectif de la pizzeria est d’augmenter la proportion de pizzas vendues dans des boîtes réutilisables d’ici la fin de l’année.