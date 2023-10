Aymeric Lompret sera de la partie au 10e festival du rire

Soirée découverte de talents

La soirée du 30 mars 2024 se déroulera en deux temps. Avant le spectacle d’Aymeric Lompret, déconseillé aux moins de 14 ans, les spectateurs apprécieront cinq jeunes talents. Les auditions de ce tremplin se sont déroulées le week-end passé, dans la petite salle du centre culturel où douze humoristes se sont produits devant un jury. Douze talents aux univers parfois bien différents venus de Bruxelles et de toute la Wallonie: Siham Bouzerda, Clément Lommers, Anne Couvert, Rocco Mathy, Sophie Francis, Hugo Simon, Cédric Labrute, Zora, Simon Delvaux, Oriane Garcia, Tim Doucet et Sacha Ferra. Dans les prochains jours, les organisateurs dévoileront les noms des cinq humoristes retenus pour la grande finale. Ils y proposeront à nouveau leur sketch de dix minutes, mais cette fois, devant plusieurs jurys (professionnels, presse, ACAIB, jury jeunes, et public) et près de 700 spectateurs. De belle découvertes en perspectives