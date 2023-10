A Arlon, le club de lutte se porte superbement bien, mais est menacé de disparition alors qu'il attire de plus en plus d'adeptes

À Arlon, les 300 Tchétchènes se sont confondus dans la population.

Récompensés lors du mérite sportif arlonais

Lors de la remise des récompenses dans le cadre du mérite sportif arlonais, en juin dernier, plusieurs jeunes Tchétchènes ont été récompensés pour leurs performances nationales et internationales en lutte. La lutte libre est un sport, certes pas méconnu, puisqu’il est olympique sans discontinuer depuis les premiers jeux de l’ère moderne d’Athènes en 1896, mais peu pratiqué sous nos contrées où il est télévisuellement confidentiel.

En nous rendant à un entraînement du club arlonais, nous nous attendions à découvrir un petit club avec quelques pratiquants. Au vieux hall de la Spetz à l’éclairage obsolète, il faut monter dans les combles par un obscur escalier en fer, au deuxième étage, pour arriver dans une salle de sport mansardée. Deux groupes, les tout-petits, puis les ados et quelques adultes, s’entassent sur une salle de 60 m². Ils sont plus de 70 à pratiquer la lutte, quatre fois par semaine à raison d’une heure et demie par séance, sous l’autorité du maître des lieux, Arsen Irbaïkhanov. Ils sont tellement nombreux dans cette trop petite salle aux poutres dangereusement apparentes, que pour chaque exercice, ils doivent attendre patiemment et trop longtemps leur tour. Le succès est tel que des Français et des Grand-Ducaux frappent à la porte du club du chef-lieu, faute d’en trouver un à une centaine de kilomètres à la ronde.