Vers une liste unique à Houffalize lors des élections communales ?

"Une grosse partie de la majorité repart"

Une chose est sûre, du côté de la majorité, Marc Caprasse compte bien se représenter l’an prochain. Bourgmestre depuis 2009, celui qui a totalisé 1 234 voix il y a six ans espère ceindre l’écharpe mayorale lors de la prochaine législature. "Ce n’est pas utile d’en dire trop pour le moment, explique-t-il, confirmant toutefois qu’une grosse partie de la majorité repart. Nous recherchons encore quelques éléments, mais je n’en dirai pas plus puisque les personnes en place actuellement se sont engagées pour six années de mandat. Il reste un an et il y a encore du travail à faire. Nous donnerons donc certaines informations en temps et en heure." La première échevine, Josette Deville, fait partie des élus qui comptent rempiler. "Nous avons justement une réunion de groupe prochainement pour voir qui repart et qui ne repart pas, dit-elle. Nous devons parlementer de certaines choses, mais personnellement, en tant que première échevine, je pense bien m’y remettre." Idem du côté de l’échevin Philippe Cara. "Je repars évidemment, et toujours avec notre bourgmestre", affirme-t-il.

José Guillaume, seul échevin socialiste, nous confie: "En principe, je repars. Le bourgmestre est en train d’élaborer sa liste, tout dépend un petit peu. J’arrive à un certain âge et la population est de plus en plus exigeante et impatiente. Mais en principe oui, je repars sur la liste du bourgmestre."

"J’essaye de créer une liste, mais…"

Du côté de l’opposition, le conseiller Marc Buytaert aimerait lancer une nouvelle liste, mais cela s’avère plus compliqué qu’il n’y paraît. Un an avant les prochaines élections, il nous confie: "Il est clair que pour toute personne qui suit la vie politique à Houffalize, le groupe L’Essentiel n’existe plus. Je suis en train d’essayer de créer une liste, oui, mais je ne peux pas encore vous dire comment ça va se passer. J’ai déjà contacté plusieurs personnes, dont certaines font partie de l’opposition actuellement. Mais c’est difficile. Et puis, beaucoup de personnes qui étaient intéressées par la politique sont finalement très déçues du rôle que l’opposition a joué et très déçues aussi de la manière dont la Commune est gérée par le Collège. J’essaye de trouver un équilibre entre tout ça mais ce n’est pas évident." L’opposition est-elle donc encore d’attaque pour les prochaines élections ? Le risque d’une liste unique plane en tout cas sur la commune.

Pour Claude Philippart, c'est terminé

Pour Claude Philippart, tête de la liste L'Essentiel aux dernières élections, la motivation n'y est plus. "Non, je ne suis plus candidat, affirme-t-il. Le problème, c'est que personne n'a pris le relais dans l'ombre ces dernières années, je ne pense donc pas qu'il y aura de liste du côté de l'opposition. Personnellement, ça fait trois ans que j'ai pris la décision de ne plus être actif pour une prochaine liste. Nous avons le sentiment que tout le monde se représentera dans la majorité et renverser une majorité en place avec une liste, c'est quasiment impossible. La majorité a de l'influence que l'on n'aura jamais en tant qu'opposition. Tout est fait pour qu'elle ait un gros avantage. Je n'y crois plus et à partir de ce moment-là, c'est difficile d'être motivé. Et quand la motivation n'est plus là, ça ne sert à rien de se lancer dans un combat qui est perdu d'avance."

En 2012 et 2018 pourtant, les scores étaient très serrés. "De mémoire, cela s'est joué à 16 voix en 2012 et 53 voix en 2018. Mais depuis, nous avons perdu beaucoup de gros noms", termine l'actuel conseiller. Pour rappel, en 2018, la liste du bourgmestre G&S avait obtenu 1 674 voix (9 sièges) contre 1 621 à l'Essentiel (8 sièges).