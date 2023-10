Et qui est celui qui badaude ? Qui s’adonne à des badauderies ? Eh bien, c’est le badaud, pardi !

Le badaud, c’est celui qui s’attarde à regarder, à observer ce qu’il ne connaît pas et, tout spécialement, le spectacle de la rue. C’est l’oisif, celui qui muse ou musarde.

Le qualificatif de badaud est pris (ou plutôt donné) tantôt en bonne part, tantôt en mauvaise. Plus souvent en mauvaise qu’en bonne.

Le badaud est un mélange, une combinaison du flâneur et du curieux. Mais certains médisants se plaisent à le moquer, à dire qu’il est la caricature du flâneur et qu’il y a souvent de la niaiserie dans son attitude.

"Tout ce que le badaud voit l’étonne et l’agrée. Et il montre sa surprise et son contentement en tenant sa bouche ouverte. En bayant."

Et donc à partir de ce badaud-là, on a forgé le verbe badauder. Puis on l’a raccourci. Il est devenu bader. Puis on l’a oublié.

Et voilà qu’il revient ! Mais il n’est plus du tout le même…

En fait, le bader d’aujourd’hui n’est plus que l’homonyme du bader d’hier.

Il a fait, cette année, son entrée officielle dans le Petit Robert qui l’explique comme suit: "Ce verbe intransitif vient de l’anglais bad (trip, un mauvais trip). Ainsi, bader signifie: éprouver de l’inquiétude, de l’angoisse, de la tristesse, de la mélancolie. On peut dire par exemple: J’ai badé en écoutant cette chanson."

Et si on regarde le chemin qu’il a parcouru avant d’obtenir la reconnaissance d’un dictionnaire de référence, on voit justement que bader occupe une place importante dans les chansons de rap.

On voit aussi que l’adjectif ou l’adverbe bad est très flottant, ambigu. Il peut dire toutes sortes de choses, de nuances.

Il dit méchant ou chanmé ou méchamment, très, beaucoup, mais aussi génial, sensationnel. Il dit aussi bien mauvais que super .

Pour finir, revenons un peu au sens ancien du mot badaud.

L’acteur Jean Carmet a écrit un livre sur les choses de sa vie, ses bonheurs et ses malheurs de rencontre. Il l’a intitulé d’une phrase superbe, qui constitue tout un programme, une philosophie: "Je suis le badaud de moi-même".