Habay : la future piste cyclable d'Orsinfaing est toujours au point mort

Jean-Marc Devillet déplore en effet que la Ville investisse 15 000 € dans "une cabine électrique qui ne nous appartient pas" : celle de la place du Centenaire (Habay-la-Vieille). Le bourgmestre Serge Bodeux réplique: "Une réunion a été faite avec M. Schwanen du SPW Territoire et décision a été prise de régulariser la situation. Sa proposition était de supprimer le toit en pente de la cabine, qui incommode pas mal de gens, pour en faire un toit plat avec une casquette qui servira à accueillir des activités."

Autre dossier, l’inscription de 160 000 € au budget pour l’achat de terres agricoles. Une partie de cette somme est prévue pour l’achat d’une parcelle à proximité de la villa gallo-romaine de Mageroy. "Les descendants de l’ancien propriétaire ont accepté de vendre le terrain, explique le 1er échevin Olivier Barthélémy:" Les fouilles pourront donc s’étendre sur une partie de celui-ci, le reste sera destiné à l’agriculture."

Le chemin agricole au point mort

Nous vous relatons l’histoire depuis bientôt un an: dans le cadre du développement de la mobilité douce, une voie cyclable est en projet du côté d’Orsinfaing. Serge Bodeux avait pourtant pris l’engagement que le dossier avancerait sous deux conditions: "La première : avoir l’accord de l’agriculteur pour installer cette piste, la seconde, s’assurer le prolongement de cette piste cyclable avec le ministre. Pour le deuxième point, je me suis dit que j’avais fait une bêtise, parce que le ministre d’aujourd’hui ne sera peut-être pas celui de demain. Pour l’accord avec le cultivateur, on peut s’engager dans des batailles juridiques, certains disent qu’il gagnerait, d’autres que nous gagnerions. L’idée est donc de trouver un accord, car le chemin doit se faire, mais l’agriculture est importante aussi."

Fabrice Jacques complète: "On a rencontré l’agriculteur deux fois. Son inquiétude est que d’autres chemins soient ouverts, mais sur ce chemin-ci, il n’a pas trop de craintes."

S’ensuit une conversation ouverte entre Fabrice Jacques et Serge Bodeux qui ne semblent pas bien savoir quelle suite donner au dossier, chose que la conseillère d’opposition Sylvie Fasbender a bien remarquée: "On est un peu perplexes, car ce n’est pas ce qui est à l’ordre du jour. On attendait la convention avec l’agriculteur puisque c’est ce que vous souhaitiez avant d’attribuer le marché. On y est, et vous n’avez toujours pas cette convention."

Bref: point mort ? Serge Bodeux propose le report du point à un prochain conseil dédié à cet effet. L’opposition accepte le report, mais certains membres de la majorité le refusent: Philippe Jeanty, Éric Desse, José Diswiscourt, Thomas Charlier et Fabrice Jacques ; Cindy Van de Walle s’abstient.

Une ville qui reste hospitalière

L’engagement de "Habay, commune hospitalière" a été réitéré à l’occasion de ce conseil par le vote d’une motion à l’unanimité. Depuis décembre 2017, cette motion avait déjà été votée, et, avec l’aide du CNCD 11.11.11, des collectifs engagés dans l’accueil de migrants se sont déployés, rappelle Marc Antoine (Écolo).