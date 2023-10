Élections au Grand-Duché : la victoire du CSV est-elle une bonne chose pour les frontaliers ?

Si à ce stade, aucune nouvelle alliance n’a été signée, on peut tout à fait imaginer deux cas de figure comme étant les plus probables. Le prochain gouvernement luxembourgeois s’orientera, très certainement, vers une coalition bipartite.

Deux scénarios plausibles

Mais quel partenaire choisir ? Deux mouvements politiques peuvent tirer leur épingle du jeu à l’issue de ce scrutin. Si le CSV décide de s’associer avec les socialistes de LSAP (11 sièges), ils pourraient obtenir une majorité de 32 sièges. Confortable, mais pas folle non plus. Là où cela pourrait être plus intéressant encore, c’est une coalition avec le DP, le parti de Xavier Bettel, le premier ministre sortant. Si le CSV opte pour les bleus, c’est une majorité de 35 sièges qui s’offriraient à eux. Une troisième piste, sans le CSV, avec une formation "LSAP - DP - Déi Gréng - Piraten" est mathématiquement possible (32 sièges), mais très peu probable… Nous avons aussi souhaité connaître la tendance des votes par procuration des résidents grand-ducaux installés Belgique, mais le Service Information et Presse n’a pas été en mesure de nous livrer les résultats.

Démission

Ce lundi matin, Xavier Bettel a remis la démission de son gouvernement au Grand-Duc Henri. "Son Altesse Royale le Grand-Duc a demandé au gouvernement actuel de rester en fonction jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement et de continuer à diriger la politique générale, en application de l’article 93 (5) de la Constitution", a annoncé la Cour après l’entrevue des deux hommes.

Au total, 7 partis se retrouveront au sein de la Chambre des députés. Notamment Déi Lénk qui maintient ses deux sièges et l’ADR qui a désormais 5 sièges (+1). Ces deux partis ont peu de chances de rentrer au gouvernement, jugés par certaines composantes comme étant trop extrêmes à leurs yeux. Notons que le Parti Pirate, quant à lui, remporte un siège supplémentaire sur un total de 3. Reste donc deux questions: quelle coalition et quel premier ministre pour le Grand-Duché de Luxembourg ?

Luc Frieden est, en tout cas, le candidat ayant le plus de chances d’endosser la fonction.