Rachecourt: Grand cru pour la fête, un petit cru pour les pommes

À côté, les artisans travaillant dans la décoration élargissent le choix offert aux visiteurs en installant leur étal. À 9 h, le soleil joue à cache-cache. Il s’est réfugié derrière le clocher de l’église et commence à réchauffer les derniers frimas de la nuit. Ceux qui se sont levés tôt, pour éviter la cohue de l’après-midi, profitent du charme de ce petit matin à peine automnal.

Le jus de pomme, le produit-phare

Dès potron-minet, Renaud Boiteux et sa maman sont à pied d’œuvre pour présenter leur produit phare, le jus de pomme embouteillé à Rachecourt, dans la petite entreprise familiale à la sortie du village, sur la route qui grimpe à Meix-le-Tige. "Depuis 1993, nous pressons et embouteillons deux sortes de pommes, explique Benoît. Celles d’anciennes variétés que l’on trouve encore un peu dans notre province. Il y a encore 80 pommiers qui nous permettent de les récolter une année sur deux. Mais il n’y a plus vraiment de producteurs de pommes ici en Luxembourg. Nous achetons la majorité de notre production à Saint-Trond, 120 tonnes de pommes. C’est l’essentiel de la production du jus que nous embouteillons et vendons principalement dans la province."

L’autre activité de "Rachecourt-jus" est un service aux particuliers qui assistent au pressage de leurs propres pommes et repartent avec des bouteilles de jus qu’ils pourront conserver deux ans. "Cette activité ne dure qu’au mois d’octobre, précise Renaud Boiteux. Cette année de mauvaises récoltes, nous n’avons ouvert que deux jours, alors que l’année dernière, nous avons travaillé ce secteur pendant quatre semaines, avec des journées de 12 à 15h où le pressoir fonctionnait non-stop."