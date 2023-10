Plusieurs centaines de fêtards dans une rave party à Commanster

La police de la zone Famenne Ardenne a reçu plusieurs plaintes et s’est rendue sur place, mais, vu le nombre de fêtards, l’état d’ébriété et l’agressivité de certains d’entre eux, elle n’a pas pu mettre un terme à la fête clandestine. La police fédérale a été appelée en renfort.

"Nous avons tenté de négocier cette nuit, mais celui que nous avons identifié comme étant l’organisateur s’est montré très agressif. Dès lors, nous avons décidé de ne plus intervenir, précise le commissaire de garde à la police Famenne Ardenne. Deux points de contrôles ont été établis au niveau des deux accès du site. Une trentaine de policiers ont été mobilisés."

Dimanche, vers 13 h, des participants se trouvaient toujours sur place et la police continuait à assurer la surveillance. "Nous avons empêché quelques véhicules d’entrer et conseillons à ceux qui ne sont pas en état de conduire de se reposer avant de reprendre le volant, poursuit le commissaire de garde. Les participants ne viennent pas de la région. Ils sont originaires, pour la plupart, de France et des Pays-Bas."

Le bourgmestre de Vielsalm, Elie Deblire, a été averti par la police et des riverains mécontents: "Une rave party a déjà été organisée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre près de la ferme des Mauvaises Pierres à Poteau. À commanster, comme à Poteau, la fête s’est déroulée dans l’illégalité. Aucune autorisation n’a été accordée."

Véronique Léonard, bourgmestre de Gouvy, a, elle aussi, reçu une plainte d’un riverain. "La rave party a eu lieu à proximité de la commune de Gouvy: les habitants de Beho, le village proche de Commanster, ont, eux aussi, été dérangés par la musique."