Vielsalm : une "union sacrée" de la minorité face à Elie Deblire et sa liste aux prochaines élections?

On le constate, lors des débats, des atomes crochus existent. Il y a des convergences. "Nous nous rejoignons sur certains thèmes comme la transparence, la gouvernance, la communication. Nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d’ondes pour autant" avance Stéphanie Heyden. François Rion ne dit pas autre chose, notant que "Même au sein de notre groupe, nous pouvons avoir des points de vue différents, comme pour les éoliennes par exemple." Une union sacrée entre les deux composantes de la minorité est-elle envisageable ? C’est bien plus qu’une vision théorique des choses. Stéphanie Heyden ne le nie pas: des discussions sont en cours, mais rien n’est encore acquis.

François Rion en sera

François Rion, lui, voit dans cette possible union "une bonne chose stratégiquement." Lui aussi évoque les contacts: "Il n’y a eu aucune réunion formelle pour acter cette liste unique. Nous sommes au stade des discussions. Mais nous sommes des adultes et des gens de bonne composition. Nous ne sommes pas d’accord sur tout, mais nous ne sommes pas obligés de fonctionner à la soviétique", explique-t-il. Il ne s’agirait aucunement de fusion. Les socialistes resteront socialistes, les écolos, écolos."

Quid cependant de sa position personnelle. Il y a deux ans, en effet, François Rion nous confiait qu’il ne se représenterait plus. L’approche des élections et cette possibilité de liste unique lui font visiblement changer d’avis. Il ne le conteste pas: "Je n’ai plus le courage de monter une liste complète." Mais, tempère-t-il: "Si je plaque tout maintenant, je pense, et il n’y a là aucune prétention, que le groupe Écolo serait affaibli. Il me semble que j’ai un devoir moral de me représenter, un devoir envers les gens qui nous font confiance, envers nos électeurs."

Avec Jacques Gennen ?

Autre interrogation, l’attitude de Jacques Gennen. Ancien parlementaire, bourgmestre et échevin, il incarne le PS en terre salmienne. Il confie: "Je n’ai pas de réponse pour l’instant. J’aime toujours ma commune et ses habitants, mais je dois aussi me désengager progressivement. Mon idée, c’est de continuer m’impliquer surtout dans le comité de direction de la Mutualité et du CMH pendant deux ou trois ans encore. Je reste disponible en principe et si nécessaire pour boucher un trou sur la liste. J’ai toute confiance en Stéphanie Heyden et dans les premières orientations retenues."

Chose certaine, liste unique ou pas, c’est Stéphanie Heyden qui la conduira. Ses colistiers, confie-t-elle, ont la "Gnaque" et devraient repartir. Des discussions sont en outre en cours avec des personnes "qui veulent s’investir dans une liste d’ouverture."

Elie Deblire, incontestable tête de liste

Elie Deblire compte se succéder à lui-même. ©EdA

Le bourgmestre Elie Deblire, s’il est réélu en octobre 2024, pourrait lors de la prochaine mandature fêter ses 20 ans de mayorat. Il le dit sans détour: il sera candidat à sa propre succession et on ne voit pas qui, dans son groupe, pourrait lui contester la tête de liste. L’objectif avoué: la majorité absolue. Pas d’autres choix d’ailleurs si une liste unique de la minorité existe. Et même si deux se présentent. Si tous évoquent qu’il n’y a "Aucune exclusive", les contacts entrepris actuellement entre ces dernières pouvant être bien utiles le soir des élections, si l’arithmétique ne dégage aucune liste majoritaire.

Les actuels mandataires vont-ils poursuivre ? Elie Deblire note: "Nous avons une réunion avec les membres de notre liste ce samedi. Nous allons faire le point avec eux à ce sujet." Théoriquement, tous devraient en être, mais une surprise n’est jamais à exclure en politique plus qu’ailleurs. Se disant fier de son bilan au cours de cette législature, Elie Deblire sait cependant que le dossier éolien pourrait lui coûter quelques plumes: "Comme partout, un tel dossier est un dossier qui crée des tensions. Mais rien n’est encore fait. Nous devons attendre les résultats de l’étude d’incidences. Nous n’avons rien promis à personne. Le projet est établi sur des terrains communaux qui conviennent à ces éoliennes et le montage comprend plusieurs intervenants, dont Courant d’Air" commente-t-il.