Un an plus tard, le permis de classe 2 de l'usine de recyclage Fost Plus à Molinfaing est enfin déposé!

À la clef, on annonce la création de 50 emplois.

Quand l’usine aura franchi cette étape, un nouvel investissement sera fait et ce seront au total 100 millions d’euros qui seront injectés avec la création de 125 emplois.

Tout cela pour traiter à Molinfaing, dans un premier temps, 40 000 tonnes de bouteilles et barquettes en PET (extrusion, déchiquetage, etc.) et à terme, lors de la seconde phase, 100 000 tonnes de ces bouteilles et barquettes.

"Un plus économique réel pour le Centre Ardenne", écrivions-nous en février 2022.

Wim Geens, le boss de Fost Plus Belgique et le Hollandais Stefan Morssinkhof, annonçaient le début de l’exploitation de l’usine pour... le mois de décembre 2023. On est loin du compte.

Le début du chantier espéré au printemps 2024

Toutefois, annonce le bourgmestre de Neufchâteau, François Huberty, le dossier a enfin été déposé le 8 septembre dernier.

Il s’agit d’une demande de permis unique de classe 2. Ce n’est pas la Ville, mais les fonctionnaires délégués qui l’octroient, car on est ici dans un parc d’activités économiques, celui de Molinfaing.

Étape suivante: l’avis des fonctionnaires délégués qui est attendu dans les 90 jours, avec une prolongation possible.

Il semble que le permis unique pourrait donc être octroyé au début de l’année 2024.

"Le maître d’ouvrage espère commencer le chantier au printemps prochain", annonce un bourgmestre confiant.