Soirée riche en buts dans cette série de première provinciale puisque pas moins de 36 buts ont été inscrits en 5 rencontres, avec une moyenne complètement folle de plus de 7 buts par match, du jamais vu.

La palme revient à Oppagne qui s'est promené contre une formation de Chaumont qui a encaissé 20 buts en trois sorties. Marvin Etienne en a profité pour inscrire un triplé et confirmer qu'il était l'homme fort des Coalisés alors que Julien Fievet a ajouté deux roses à son compteur en toute fin de match.

Le FC Arlon s'est bien amusé face au voisin de Nothomb avec un marquoir qui affichait 1-6 au repos déjà. Une seule rose tombera au second acte, encore pour le FC Arlon qui met la pression et revient à deux points d'Harre.

Messancy, qui sortait d'un un sur neuf, reste invaincu à domicile et a soigné ses stats contre une formation d'Erezée qui cale un peu (0/9) après un bon départ. Les Messancéens et Perrin ont marqué 7 fois aussi et n'ont jamais tremblé.

Sart, sans son maitre à jouer Murtezi, a chuté pour la deuxième fois de suite alors que Libramont a pu compter sur un très bon Roemans pour empocher une troisième victoire cette saison.

Enfin, Houffaloise est venu à bout de Florenville et prend un bon bol d'air au classement avec ce neuf sur neuf !

Libramont – Sart 4-1

Buts : Memeti (14', 0-1), Perreaux (32', 1-1), Delwiche (53', 2-1), Roemans (64', 3-1; 72', 4-1)

Oppagne – Chaumont 9-1

Buts : Borrey (10', 1-0), Polis sur pen. (32', 2-0), Wattiaux (36', 2-1), M. Bonjean (46', 3-1), Etienne (52', 4-1; 63', 5-1, 68', 6-1, 88', 9-1'), Fievet sur pen. (80', 7-1, 85', 8-1)

Messancy – Erezée 7-2

Buts : Rodrigues (12', 1-0), Monhonval (34', 2-0), Delvaux (37', 2-1), Khaklef (39', 3-1), Perrin (51', 4-1; 79', 6-2), Mombela (61', 5-1), Lalloyer (67', 5-2), Guzman (87', 7-2)

Nothomb – Arlon 1-7

Buts : G. Rocca (1', 0-1), Poncelet (4', 0-2; 17', 0-3), V. Hausman (19', 0-4), A. Hausman (36', 0-5), M. Mairlot (37', 1-5), Duroy (45', 1-6), Protin (70', 1-7)

Florenville – Houffalize 1-3

Buts : El Oualiti (8', 0-1), Lentz (33', 0-2, 90+3', 1-3), Brunson (75', 1-2)