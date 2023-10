Le conseil communal des enfants renouvelé à Gouvy

Le conseil communal des enfants est bien sur les rails à Gouvy. Preuve en est son renouvellement partiel qui s’est tenu dernièrement. Plusieurs enfants viennent, en effet, de prononcer le serment " Je m’engage à respecter au mieux mon rôle de conseiller communal des enfants de la commune de Gouvy. " Ce fut le cas d’Aaron Lamy, Lola Maréchal, Alex Schneiders, Tessa Stiers, Lucy Thône, Hector Wengler. Lucas Dehard et Adao Lenoir, excusés lors de la cérémonie officielle, en feront de même prochainement. Tous rejoindront d’autres conseillers qui en seront, eux, à leur seconde année de mandat: Haylie Alba, Chloé Caprace, Lilou Dechêne, Théo Désert, Eléna Gangolf, Nahla Lespagnard, Costa Pironet, Nora Pirson et Noah Rober. L’échevine en charge de ce conseil communal, Marine Winand, n’a pas manqué de mettre en avant les nombreux projets mis en place mais également les bienfaits d’un tel " Lieu démocratique, d’échange et d’apprentissage. "